Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск и Москва подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсанционных выплатах из-за поставки "грязной" нефти по трубопроводу "Дружба" из расчета $15 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимира Сизова.
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с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА
 заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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