с чего всё началось

Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть, передает ТАСС. Сумма определится исходя из расчета 15 долларов за баррель, сообщил зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Компенсация издержек, по его словам, поступит в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Гаджеты Разработка Fujifilm X-H2 не была отменена Источник заключает, что график выпуска новых камер Fujifilm, скорее всего, теперь включает модели X-H2, X-T5 и X-Pro4, причем модель X-H2 на какое-то время станет самой передовой камерой Fujifilm.

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