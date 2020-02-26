Энергетика
BFM.ruРоссия выплатит Белоруссии компенсацию за грязную нефть
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть, передает ТАСС. Сумма определится исходя из расчета 15 долларов за баррель, сообщил зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Компенсация издержек, по его словам, поступит в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
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с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъвчера в 17:32
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