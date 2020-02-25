Энергетика
ВедомостиРоссия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
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с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъвчера в 17:32
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Политика
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Космос
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Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
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Транспорт
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В аварии на Дунайском проспекте Lada врезалась в толпу пешеходов
По предварительной информации сегодня, 25 февраля на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в 16:48 столкнулись два автомобиля.
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Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
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В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
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Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня «Украины нет», но «есть украинство», которое характеризуется «специфическим расстройством умов».