Экономика

ПрофильПрофильРоссия и Белоруссия разработали план экономической интеграции

Большая часть планов по экономической интеграции России и Белоруссии заключается в представлении к 1 ноября 2019 года предложений по «дорожным картам», которые касаются объединения экономик двух стран, и подготовке к концу 2020 года соответствующих законодательных актов.
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.
Коммерсантъ15 сентября в 17:53

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Планы Москвы и возмущение Минска

Национальная служба новостей16 сентября в 14:00

Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы

Эхо Москвы16 сентября в 07:07

СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году

URA.Ru15 сентября в 19:28

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новости15 сентября в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБК15 сентября в 23:07

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ru15 сентября в 19:42

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ16 сентября в 02:32
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Космос

«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского

Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
Lenta.ru 05:59
Политика

Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину

Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза, заявил министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 11:07
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

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Политика

В Кремле оценили позицию Киева по «формуле Штайнмайера»

Ранее сообщалось, что представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил об отказе Киева подписывать "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 07:40
Спорт

Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России победила в командном первенстве на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Российская газета 10:12
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
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Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Футбол

Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник вчера в 06:55
Кино

Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed

Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru вчера в 09:00
Наука

В Бразилии опыт с ГМ-комарами вышел из-под контроля

Бразильские ученые признались, что эксперимент по внедрению в организм комаров гена, призванный уничтожить растущую популяцию этих насекомых, провалился.
МедиаПоток 16 сентября в 13:12
Политика

В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб

Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Политика

Путин прибыл в Ижевск в День оружейника

ТАСС 09:34
Политика

Надежда Савченко стала ведущей телешоу о «секретах» Рады

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik.
ТАСС 08:34
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Армия и оружие

Секретный ракетный завод в России больше года посещали уборщицы-шпионы

Восемь неизвестных лиц в течение года свободно проходили на секретный ракетный завод в Королёве по пропускам, выписанным на уборщиц.
ForPost 10:30
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Политика

Грузия передала России обвиняемого в пособничестве ИГ боевика Ахъядова

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила об экстрадиции в Россию Рамзана Ахъядова, которого обвиняют в террористической деятельности и связях с группировкой «Исламское государство»* (ИГ).
RT на русском 10:25
Спорт

Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону

Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).
РИА Новости 07:10
Культура

В России создали «Культурный норматив» для школьников

Smells like teen spirit Программа "Культурный норматив" стартует уже в октябре в 11 пилотных регионах России (Республиках Татарстан, Коми, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской, Ульяновской и Белгородской областях).
Татьянин день вчера в 04:00
Здоровье

В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Авто

Mitsubishi анонсировала дебют своего нового кроссовера

Концепт-кар Mitsubishi предложит новый формат транспортного средства, в котором сочетаются компактная гибридная силовая установка и электрическая система полного привода.
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Транспорт

В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
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Происшествия

Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО

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Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

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Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

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Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца

Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
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Технологии

Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ

Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
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Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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