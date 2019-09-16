Большая же часть планов сторон заключается в представлении друг другу к 1 ноября 2019 года предложений по «дорожным картам» объединения экономик, подготовке законодательных шагов по интеграции к концу 2020 года, в большинстве случаев — начале работы в объединенном режиме с 1 января 2021 года.

с чего всё началось

Налоговый и Гражданский кодексы России и Белоруссии станут едиными в рамках частичного объединения двух экономических систем, которое запланировано на январь 2021 года.

Россия и Белоруссия разработали план объединения своих экономик

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