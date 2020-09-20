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РБК
РБК

Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года

Министерства связи России и Белоруссии пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает телеканал «Беларусь-1».В источнике
С чего всё началось
«Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1
». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота.
Известиявчера в 14:41
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РБК

Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года

РБКвчера в 16:33
Lenta.ru

Россия и Белоруссия захотели отменить роуминг до конца года

Lenta.ruвчера в 15:43
Российская газета

Как будут отменять роуминг между Россией и Беларусью

Российская газетавчера в 10:27
URA.Ru

Назван срок, когда Россия и Беларусь смогут отменить роуминг

URA.Ruвчера в 15:17
РИА Новости

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РИА Новостивчера в 14:55
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Названы сроки принятия решения об отмене роуминга в Союзном государстве

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Минсвязи Белоруссии и России намерены решить вопрос с отменой роуминга до конца года

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Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газета18 сентября в 03:45
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

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Коммерсантъ17:55
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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