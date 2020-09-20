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РБК
РБК

Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года

Министерства связи России и Белоруссии пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает телеканал «Беларусь-1».В источнике
С чего всё началось
«Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1
». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота.
Известиявчера в 14:41
Подробнее о событии
РБК

Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года

РБКвчера в 16:33
Lenta.ru

Россия и Белоруссия захотели отменить роуминг до конца года

Lenta.ruвчера в 15:43
Российская газета

Как будут отменять роуминг между Россией и Беларусью

Российская газетавчера в 10:27
URA.Ru

Назван срок, когда Россия и Беларусь смогут отменить роуминг

URA.Ruвчера в 15:17
РИА Новости

Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года

РИА Новостивчера в 14:55
Известия

Названы сроки принятия решения об отмене роуминга в Союзном государстве

Известиявчера в 14:41
ТАСС

Минсвязи Белоруссии и России намерены решить вопрос с отменой роуминга до конца года

ТАССвчера в 15:17

Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080

Как сообщает официальный сайт ASUS, видеокарта ROG Strix GeForce RTX 3080 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING) будет обладать мощностью графического чипа на 13,2% больше, чем у оригинальной видеокарты, поскольку инженерам компании удалось ускорить его.
Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080
МедиаПотоквчера в 15:36
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У замглавы наркоконтроля в Великих Луках нашли две плантации конопли

В Великих Луках задержали замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который, как полагают следователи, наладил выращивание конопли с тем, чтобы в дальнейшем подбрасывать ее подозреваемым.
У замглавы наркоконтроля в Великих Луках нашли две плантации конопли
Вести.Ruвчера в 11:33
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
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Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБКвчера в 10:26
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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Депутат из ЯНАО признан крупнейшим среди чиновников РФ землевладельцем

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.
News.ruвчера в 10:39
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В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24

Марио Фернандес похвалил Беленова

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями о матче ЦСКА против Уфы, который состоялся 20 сентября в рамках восьмого тура национального первенства.
Sport.ru18:29

В России приняли меры по налоговой поддержке IT-компаний

Москва, 19 сентября 2020, 19:25 — REGNUM В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.
REGNUM19 сентября в 12:25
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