Министерства связи России и Белоруссии пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает телеканал «Беларусь-1».

С чего всё началось «Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала « Беларусь 1 ». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота. Известия вчера в 14:41