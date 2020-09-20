Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года
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Министерства связи России и Белоруссии пообещали решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает телеканал «Беларусь-1».В источнике
С чего всё началось
«Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1
». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота.
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