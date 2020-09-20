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Мойка78
Мойка78

Россия и Белоруссия решат вопрос с отменой роуминга до конца 2020 года

Министерства связи России и Белоруссии намерены решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь Белоруссии Григорий Рапота.В источнике
Григорий Рапотароссийский политик
Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется.
С чего всё началось
«Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1
». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота.
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