Россия и Белоруссия решат вопрос с отменой роуминга до конца 2020 года
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Министерства связи России и Белоруссии намерены решить вопрос отмены роуминга между странами до конца 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь Белоруссии Григорий Рапота.В источнике
Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется.
С чего всё началось
«Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1
». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота.
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