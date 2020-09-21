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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия и Белоруссия решат вопрос с отменой роуминга до конца года

Минсвязи России и Белоруссии планируют до конца текущего года решить вопрос об отмене роуминга между двумя странами, сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.В источнике
С чего всё началось
«Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1
». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота.
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