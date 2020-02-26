с чего всё началось

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

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