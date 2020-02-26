Энергетика
Аргументы и ФактыРоссия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова. Сумма компенсации составит 15 долларов за баррель «грязной» нефти.
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с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъ25 февраля в 17:32
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Россия выплатит Беларуси компенсацию за грязную нефть. Но бензин в стране дорожать не перестанет
КП - Беларусьвчера в 07:56
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