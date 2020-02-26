с чего всё началось

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова. Сумма компенсации составит 15 долларов за баррель «грязной» нефти.

Россия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть

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