Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРоссия и Белоруссия согласовали сумму компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова. Сумма компенсации составит 15 долларов за баррель «грязной» нефти.
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Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА
 заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
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