с чего всё началось

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти из нефтепровода «Дружба». За каждый баррель сырья Москва заплатит 15 долларов. Об этом сообщает «Интерфакс», опираясь на информацию «Балтнефтехима».

Общество Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи Воспитанник московского детского дома во время посещения парка развлечений «Остров Мечты» в Москве попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.

Общество Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Биатлон Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Здоровье Минздрав объяснил отсутствие водопровода и отопления в больницах Во время составления отчета, в котором говорится об отсутствии водопровода в трети российских детских больниц и поликлиник, Счетная палата учитывала в том числе технические помещения (склады, гаражи, котельные), поэтому получились такие цифры.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Ираном С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.