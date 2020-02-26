Энергетика
REGNUMБелоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.
Читать в источнике
Оценить332
с чего всё началось
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за загрязненную нефть из расчета $15 за баррель, сообщил БелТА заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.Коммерсантъ25 февраля в 17:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Показать все источники
Россия выплатит Беларуси компенсацию за грязную нефть. Но бензин в стране дорожать не перестанет
КП - Беларусьвчера в 07:56
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Комментарии
Политика
Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Общество
Правительство определило кураторов по реализации нацпроектов
Определены курирующие вице-премьеры по реализации национальных проектов, соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения
Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.