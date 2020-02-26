с чего всё началось

Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.

Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Происшествия СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».

Биатлон Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Происшествия На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Политика Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Путешествия Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.