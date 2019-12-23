Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время. После этого документы смогут обсудить главы двух государств, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.

Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня

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