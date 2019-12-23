Политика
РидусРоссия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня
Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время. После этого документы смогут обсудить главы двух государств, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Происшествия
В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности
В Бурятии действующего и бывшего полицейского задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности.
Политика
Дивизия «Галичина»: «гордости украинской нации» хватило на четыре дня
В захваченном украинскими формированиями Славянске развернут музей, центральная экспозиция которого посвящена «защитникам Украины» из «Галичины».
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом года по версии РФС
Биатлон
СБР объявил составы сборной России на январские этапы Кубка мира
Сегодня, 23 декабря глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев предоставил список спортсменов, получивших вызов в национальную команду на январские этапы Кубка мира.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать уже в январе, основные вступят в силу 1 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на текст документа и на собеседника в аппарате правительства.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Происшествия
В Приморье вынесен приговор сержантам, до смерти избившим рядового
Из-за полученных травм парень скончался. Приморским судом был вынесен приговор сержантам. Их лишат свободы на 10 и 6 лет.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Экономика
Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска
Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 69 рублей
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 38,02 копейки - до 68,9978 рубля, курс доллара - на 15,72 копейки - до 62,2499 рубля, следует из данных Банка России.
Общество
Три этажа башни обслуживания для стартового комплекса «Ангара» поступили на космодром Восточный
Пресс-служба центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) во вторник сообщает, что доставлены четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни.
Авто
Новый Ford Focus RS получит электрический полный привод
В следующем году состоится презентация Ford Focus RS следующего поколения.
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия
22 декабря начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Наука
В Израиле нашли «фабрику» римского «майонеза»
На юго-западе Израиля обнаружили «фабрику» по производству гарума – одного из древнейших соусов, пожалуй, такого же популярного в Римской империи, как сейчас майонез или кетчуп.
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках фильма
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову в новогоднем наряде назвали гуманоидом
Балерина опубликовала фото, запечатлена в костюме серебряного оттенка и с необычной прической, делающей ее похожей, по мнению поклонников, на гуманоида или Витаса.
Экономика
«Росатом» ожидает рекордных показателей генерации на АЭС к концу года
В «Росатоме» ожидают, что по итогам 2019 года госкорпорация установит рекорд выработки электроэнергии на атомных электростанциях — почти 209 млрд киловатт-часов.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
Демократы в конгрессе США могут предъявить президенту Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента.