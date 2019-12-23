Политика
РидусРоссия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня
Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время. После этого документы смогут обсудить главы двух государств, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет
Российская газетавчера в 13:00
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Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Общество
СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok
Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение фигурантам дела Baring Vostok, переквалифицировав обвинение, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Армия и оружие
СМИ заявили о победе Су-57 над американским F-35 в небе над Сирией
Российское информационное издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщается о том, что российский истребитель Су-57 не оставил американскому F-35 в небе над Сирией абсолютно никаких шансов.
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Космос
Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»
В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
Шоу-бизнес
Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
Происшествия
Более 20 человек погибли в аварии с автобусом в Индонезии
По меньшей мере, 24 человека погибли и 16 получили серьезные ранения, когда пассажирский автобус упал в овраг в провинции Южная Суматра в Индонезии в ночь на понедельник, сообщает "Синьхуа".
Политика
В Германии разрешили строительство «Северного потока-2» зимой
Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Авто
В Крыму начнут выпускать электромобили исключительно из отечественных деталей
Производство электромобилей, начавшееся в Крыму после воссоединения с Россией, в 2020 году будет полностью обеспечено отечественными деталями, рассказал ТАСС директор научно-производственного предприятия "Эльтавр" Михаил Демурия.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Происшествия
Серия землетрясений произошла у берегов Камчатки
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро.
Общество
Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что статус городов могут присвоить трем крупным населенным пунктам республики.
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма
Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская: «Замуж выйду точно»
Резюмируя, Юлия отметила, что хочет выйти замуж по любви.
Футбол
Гвардиола: «Я в восторге от того, как мы сыграли»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером". Я в восторге от того, как мы сыграли.
Происшествия
Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов
Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Политика
Донбасс и Киев договорились об обмене пленными до конца года
Кино
Российских зрителей «Ведьмака» разозлили чернокожие эльф и дриада
Общество
«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Здоровье
Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске
Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Общество
Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России
Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.