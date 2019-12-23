Политика

РидусРидусРоссия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня

Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время. После этого документы смогут обсудить главы двух государств, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
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В Минске заявили о возможности нового импульса в отношениях с Россией

RT на русскомвчера в 13:47

В Минске заявили о возможности согласовать все документы по интеграции с Россией в ближайшие дни

Эхо Москвывчера в 13:02

В Минске отвели 2-3 дня на согласование всех дорожных карт по интеграции

Говорит Москвавчера в 12:27

Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет

Российская газетавчера в 13:00

Белоруссия заявила о новом импульсе отношений с Россией

Lenta.ruвчера в 12:19

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Газета.Ruвчера в 12:18

Названы сроки согласования Россией и Белоруссией интеграционного пакета

Взгляд.рувчера в 12:04
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Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok

Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение фигурантам дела Baring Vostok, переквалифицировав обвинение, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 12:23
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
РИА Новости 00:25
Армия и оружие

СМИ заявили о победе Су-57 над американским F-35 в небе над Сирией

Российское информационное издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщается о том, что российский истребитель Су-57 не оставил американскому F-35 в небе над Сирией абсолютно никаких шансов.
Avia.pro вчера в 22:31
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости 22 декабря в 13:08
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Космос

Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»

В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
РИА Новости 00:13
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
РИА Новости 00:35
Происшествия

Более 20 человек погибли в аварии с автобусом в Индонезии

По меньшей мере, 24 человека погибли и 16 получили серьезные ранения, когда пассажирский автобус упал в овраг в провинции Южная Суматра в Индонезии в ночь на понедельник, сообщает "Синьхуа".
Интерфакс вчера в 23:50
Политика

В Германии разрешили строительство «Северного потока-2» зимой

Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы.
Комсомольская правда вчера в 10:21
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru 22 декабря в 15:39
Авто

В Крыму начнут выпускать электромобили исключительно из отечественных деталей

Производство электромобилей, начавшееся в Крыму после воссоединения с Россией, в 2020 году будет полностью обеспечено отечественными деталями, рассказал ТАСС директор научно-производственного предприятия "Эльтавр" Михаил Демурия.
ТАСС 00:18
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 06:38
Происшествия

Серия землетрясений произошла у берегов Камчатки

REGNUM вчера в 19:37
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро.
РБК вчера в 22:01
Общество

Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что статус городов могут присвоить трем крупным населенным пунктам республики.
Газета.Ru вчера в 22:21
Кино

Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма

Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Народные новости вчера в 19:21
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 22 декабря в 14:53
Шоу-бизнес

Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Newsroom24 вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Юлия Барановская: «Замуж выйду точно»

Резюмируя, Юлия отметила, что хочет выйти замуж по любви.
WomanHit.ru вчера в 06:31
Футбол

Гвардиола: «Я в восторге от того, как мы сыграли»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером". Я в восторге от того, как мы сыграли.
Soccer.ru 21 декабря в 16:01
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Политика

Донбасс и Киев договорились об обмене пленными до конца года

Красная весна вчера в 13:10
Кино

Российских зрителей «Ведьмака» разозлили чернокожие эльф и дриада

Lenta.ru вчера в 02:12
Общество

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
RT на русском вчера в 20:50
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС вчера в 05:57
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Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске

Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Якутия 24 вчера в 17:27
Общество

Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России

Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
РБК вчера в 11:57
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