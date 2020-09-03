Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят поставки нефти и газа

Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят условия поставок энергоносителей на 2021 и последующие годы, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Долг Белоруссии перед Россией за газ вырос

Lenta.ruвчера в 11:16
ТАСС

Новак заявил, что погашение задолженности Белоруссии по энергоносителям проработают

ТАССвчера в 10:27
Коммерсантъ

Россия и Белоруссия проработают вопрос задолженности Минска за энергоносители

Коммерсантъвчера в 10:34
Взгляд.ру

Мишустин поручил проработать погашение долгов Минска за энергоносители

Взгляд.рувчера в 10:28
РИА Новости

Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят поставки нефти и газа

РИА Новостивчера в 10:42
REGNUM

Москва и Минск вскоре начнут переговоры по нефти и газу

REGNUMвчера в 11:25
Газета.Ru

Новак заявил, что РФ и Белоруссия остаются союзниками в сфере энергетики

Газета.Ruвчера в 10:22

Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом

Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси О новой работе бывшего защитника «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом
Юга.рувчера в 01:05
1

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
1,4K

Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу 2 сентября между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым произошел конфликт, сообщает УНИАН.
Газета.Ruвчера в 07:33
17

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
170

Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газетавчера в 03:33
9

Экс-владелец сети Vitawin может ответить по долгам компании

Экс-владелец сети Vitawin может ответить по долгам компании В конфликт вокруг банкротящейся сети магазинов спортивного питания Vitawin втягивают бывшего владельца компании — СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Коммерсантъ18:31

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС2 сентября в 02:06
28