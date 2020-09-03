Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят поставки нефти и газа
Смотрите также
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым
Фургал заявил о давлении следствия
В районе порта Бейрута обнаружили тонны нитрата аммония
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Скандал в аэропорту Крыма из-за игрушки попал на видео
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию окончания ВОВ
В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко
Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Россия и Белоруссия достигли договоренности по оплате нефти и газа
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
На Ивлееву завели дело из-за рекламы алкоголя
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Соратники Навального выпустили расследование с обвинениями в коррупции томских единороссов
Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят условия поставок энергоносителей на 2021 и последующие годы, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.В источнике
Подробнее о событии
Россия и Белоруссия проработают вопрос задолженности Минска за энергоносители
Коммерсантъвчера в 10:34