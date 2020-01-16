Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
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Белоруссия планирует возобновить переговоры по вопросу поставок российского газа до конца января, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает
 БелТА.
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Минск планирует до конца января возобновить газовые переговоры с Москвой

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Белоруссия планирует возобновить переговоры по российскому газу до конца января

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Минск сообщил о планах возобновить переговоры по газу с Россией

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Беларусь возобновит переговоры по поставкам газа из РФ в январе

КП - Беларусь02:38
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