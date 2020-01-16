Энергетика
РИА НовостиБелоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
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Происшествия
В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне
Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Футбол
Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Происшествия
На Алтае подозреваемый по делу о пропаже подростков покончил с собой
Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков на Алтае, покончил с собой в отделе полиции.
Политика
«Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Фракция «Справедливой России» единогласно проголосовала за поддержку выдвинутой президентом кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Политика
Лавров прокомментировал свою работу после отставки
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал свою работу после отставки правительства.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат на мотоцикле
Выполнила его балерина, сидя на мотоцикле. Наступивший 2020 год Анастасия Волочкова начала с демонстрации своих шпагатов.
Политика
Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера
Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.
Общество
Российская семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика
В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика.
Происшествия
Александра Серова ранили в ногу во время драки у кафе
Народный артист России Александр Серов рассказал изданию StarHit о том, что в конце 2019 года он получил ранение из травматического оружия в ходе драки у кафе.
Спорт
Главный тренер мужской сборной России по гандболу подал в отставку
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку.
Общество
Верховная рада приняла в первом чтении закон о легализации игорного бизнеса
Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.
Здоровье
Скворцова сообщила о скором введении электронных медкарт
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова выступила на пленарном заседании XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».
Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Футбол
Казахстанский полузащитник Исламхан может перейти в «Зенит»
«Зенит» может усилиться полузащитником сборной Казахстана Бауржаном Исламханом.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Экономика
В Латвии заявили о возможности поставок нефти в Белоруссию
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Общество
Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Политика
Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии, сообщили СМИ
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар примет участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, передает телеканал "аль-Хадас" со ссылкой на источники.
Общество
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление индонезийского форума окружающей среды.
Гаджеты
Нервы дрогнули: натиск AMD EPYC вынудил Intel снизить цены на Xeon
Компания Intel решила пересмотреть ассортимент серверных процессоров Cascade Lake, а также снизить цены на старшие модели, и этот шаг вполне можно причислить к заслугам AMD.