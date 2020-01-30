Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, пишет ТАСС. По его словам, стороны зафиксировали разногласия по тарифам.
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит нефти из России

Газета.Ru12:50

Обострение нефтяной игры: Минск повысил тариф на транзит «черного золота»

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ФАС: решение по тарифу на транзит российской нефти должен принять Минск

Коммерсантъ10:44

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

РБК11:16

Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти

RT на русском10:37

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти

ТАСС09:58

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

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