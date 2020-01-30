Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, пишет ТАСС. По его словам, стороны зафиксировали разногласия по тарифам.
Читать в источнике
Комментировать339

Подробнее о событии

Минск объявил о повышении тарифа на транзит нефти из России

Газета.Ru12:50

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти

ТАСС09:58

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

РБК11:16

ФАС: решение по тарифу на транзит российской нефти должен принять Минск

Коммерсантъ10:44

Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти

RT на русском10:37

Обострение нефтяной игры: Минск повысил тариф на транзит «черного золота»

Московский Комсомолец13:24

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

РИА Новости08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбления

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления, информация появилась на сайте Кремля.
Петербургский дневник 09:29
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
РИА Новости 12:30
Происшествия

Борт Utair с неполадками благополучно сел во «Внуково»

Ранее сообщалось, что в самолете сработал датчик положения закрылок, и командир решил в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета.
Интерфакс 13:27
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Происшествия

В Домодедове задержали угрожавшую взорвать самолет пассажирку

Вести.Ru 07:48
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение 03:44
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК 12:45
Футбол

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

REGNUM 13:33
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Вестник 06:23
Энергетика

Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше $180 к 2050 году

Стоимость нефти марки Brent может достичь отметки в $183 за баррель к 2050 году в случае, если отрасль столкнется с высокими издержками.
РБК 01:24
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Lenta.ru 10:34
Теннис

В финале Australian Open сыграют Кенин и Мугуруса

Испанка Гарбинье Мугуруса и американка София Кенин сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
DP.RU 02:57
Спорт

Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации

Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.
ТАСС Спорт 13:28
Армия и оружие

США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
ТАСС 11:28
Экономика

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Южный Федеральный 27 января в 20:39
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК 11:26
Политика

Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников

Газета.Ru 10:08
Общество

В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско

Бесспорно RU 10:02
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
NewInform 05:30
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Inc-news.ru вчера в 13:28
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости вчера в 09:22
Футбол

Цорн: «В переходе Соболева был лично заинтересован Тедеско»

Sport24.ru 06:47
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе

Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Вокруг ТВ 10:56
Происшествия

Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает "Омск-онлайн".
Газета.Ru 10:31
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике

На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
ТВ Центр 28 января в 08:25
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное