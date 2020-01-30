Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, пишет ТАСС. По его словам, стороны зафиксировали разногласия по тарифам.
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РФ и Белоруссия закончили переговоры по транзиту нефти

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Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

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