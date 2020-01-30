Энергетика

РБКРБКРоссия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, пишет ТАСС. По его словам, стороны зафиксировали разногласия по тарифам.
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит нефти из России

Газета.Ruвчера в 12:50

Обострение нефтяной игры: Минск повысил тариф на транзит «черного золота»

Московский Комсомолецвчера в 13:24

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

РБКвчера в 11:16

ФАС: решение по тарифу на транзит российской нефти должен принять Минск

Коммерсантъвчера в 10:44

Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти

RT на русскомвчера в 10:37

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти

ТАССвчера в 09:58

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

РИА Новостивчера в 08:25
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Вышел трейлер девятого «Форсажа»

Российская газета 29 января в 04:29
Политика

Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями подчеркнул, что чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане.
Газета.Ru вчера в 15:30
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
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Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Выплаты для льготников проиндексируют, вырастут тарифы в московском метрополитене. Дальнобойщики будут платить больше за километраж.
Газета.Ru вчера в 01:11
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Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Здоровье

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК вчера в 14:56
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»

20-летний житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.
Газета.Ru вчера в 05:15
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости

Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет.
РБК вчера в 23:24
Энергетика

Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель

Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАСС 29 января в 19:03
Происшествия

Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме

В одном из жилых домов во Владивостоке произошел взрыв.
РБК вчера в 22:18
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

Культуромания вчера в 09:32
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о решении, принятом в отношении мальчиков, которых отец, уезжая на заработки, оставил одних в московском аэропорту.
ТК Звезда вчера в 06:21
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета вчера в 17:01
Происшествия

Рейс из Лондона в Петербург задерживается более чем на 10 часов

В столице Великобритании оказались более информированы и уточнили, что рейс в Петербург осуществляет борт, который летает в оба конца.
Фонтанка.Ру вчера в 23:21
Космос

NASA назвало дату отстыковки космического корабля Cygnus от МКС

Народные новости вчера в 21:38
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Что происходит 29 января в 16:25
Футбол

«Барселона» разгромила «Леганес» в Кубке Испании

ГЛАС.RU вчера в 17:58
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
RT на русском вчера в 12:39
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Экономика

Богатейший человек мира заработал 13 млрд долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
РИА Новости вчера в 22:45
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Горжусь игроками „МЮ“ после победы над „Сити“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0) признался, что гордится своими игроками.
Спорт-Экспресс 29 января в 22:58
Футбол

Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»

RT на русском вчера в 13:00
Гаджеты

Материнские платы с разъёмом Intel LGA 1200 будут готовы к маю

По словам первоисточника, материнские платы на основе Intel Z490 должны получить усиленную подсистему питания, которая позволит работать с десятиядерными 14-нм процессорами Comet Lake-S.
3DNews вчера в 23:07
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут ребенка

Энрике Иглесиас и Анна Курникова готовятся снова стать родителями.
ИА InterMedia вчера в 06:16
Политика

США сохранят объёмы финансовой помощи Украине в 2021 году

При формировании бюджета на текущий год администрация Трампа прекратила свои попытки уменьшить объём выделяемой Украине финансовой помощи, хотя в двух предыдущих проектах документа такие предложения были.
Life.ru вчера в 23:44
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