Энергетика
РБКРоссия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, пишет ТАСС. По его словам, стороны зафиксировали разногласия по тарифам.
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Обострение нефтяной игры: Минск повысил тариф на транзит «черного золота»
Московский Комсомолецвчера в 13:24
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