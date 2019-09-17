Политика

ТАССТАССРоссия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием. Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
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Российский «газовый спрут» вытянет еще одно щупальце в Европу

Вести.Ru17:38

РФ рассчитывает на готовность Болгарии к приёму газа из «Турецкого потока»

News.ruвчера в 15:21

Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

ТАСС07:35

«Булгартрансгаз» и саудовская Arkad подписали контракт по продолжению «Турецкого потока»

ПРАЙМ08:54

Мантуров: Болгария планирует к началу 2020 года достроить ветку «Турецкого потока»

Росбалтвчера в 13:43

Болгария планирует достроить ветку «Турецкого потока» в Сербию до начала 2020 года

Говорит Москвавчера в 12:49

Россия рассчитывает на готовность ГТС Болгарии к газу из «Турецкого потока»

РИА Новостивчера в 12:34
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
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В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
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Глава ФРС ответил на критику Трампа

Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
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Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК вчера в 11:19
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«Витязь» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Михаила Кравеца одержали пятую победу подряд.
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Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
Известия 18:56
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
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Онкоцентр имени Блохина опроверг информацию о закрытии отделения

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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
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Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, заявил, что превосходство альянса над Россией утрачено.
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На ровере находятся 80 килограмм научных приборов, предназначенных для исследования горных пород различными методами, от бурения, до облучения грунта альфа-частицами.
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Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

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Происшествия

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
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Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
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Мария Шарапова назвала США своим домом

Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
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Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Транспорт

Работы по асфальтированию дорог в Якутске завершатся до конца сентября

В Якутске все работы по асфальтированию дорог завершатся до конца сентября.
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Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
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«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.
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Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
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