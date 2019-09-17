Политика
ТАССРоссия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»
Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием. Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
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Болгария планирует достроить ветку «Турецкого потока» в Сербию до начала 2020 года
Говорит Москвавчера в 12:49
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Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Хоккей
«Авангард» заключил контракт с Клинкхаммером
Sport24.ru 06:28
Происшествия
Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский
Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.
Lenta.ru 13:17
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Интернет
Оператор Wi-Fi в метро даст доступ в интернет без рекламы из-за спама
Компания "МаксимаТелеком", оператор сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы, в качестве компенсации за рассылку push-уведомлений в его приложении предоставит пользователям бесплатный доступ к интернету без рекламы, сообщили Риа Новости в компании.
РИА Новости 15:44
Культура
Калягин предложил Кадырову проводить в Чечне театральный фестиваль
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым предложил организовать в республике ежегодный международный театральный фестиваль.
Вестник Кавказа вчера в 02:53
Недвижимость
Россиян предупредили о росте цен на жилье
Причиной снижения объемов ввода нового жилья и роста цен на недвижимость является переход строительного рынка на проектное финансирование и снижение доходов россиян, рассказали журналистам эксперты группы компаний «Удача».
URA.Ru 17:25
Энергетика
Минприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн
В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн.
Коммерсантъ 18:36
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
RT на русском 17:08
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Футбол
«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ
Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Космос
В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году
Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
Известия 19:20
Общество
Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru вчера в 20:52
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM 14:34
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Политика
Зеленский провел телефонные переговоры с Пенсом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
Газета.Ru 16:31
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru вчера в 09:00
Волейбол
Мужская сборная России сыграет с Грецией в плей-офф ЧЕ по волейболу
Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сыграет с командой Греции.
RT на русском 16:10
Общество
Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе готовят в России
Нововведение по четырехдневной рабочей неделе в тестовом режиме планируют обсудить в Минтруде в ближайшее время.
Газета.Ru 16 сентября в 01:22
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Экономика
Путину объяснили главный риск инвестиций в России
По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru 13:57
Политика
Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира
Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.
Вести.Ru 08:15
Театры
Гастролями Московского армянского театра открылся российский театральный сезон на Кипре
Второй российский театральный сезон на Кипре стартовал вечером в среду в Российском центре науки и культуры в Никосии.
ТАСС 18:56