Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием. Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

с чего всё началось

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