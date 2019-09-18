Экономика

ТАССТАССРоссия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

В апреле итало-саудовский консорциум "Аркад" стал победителем тендера на строительство газопровода в Сербию через территорию Болгарии, однако контракт с ним после серии судебных разбирательств был подписан только 18 сентября.
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с чего всё началось

Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием. Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
ТАСС07:35

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Болгария и РФ начали строить газопровод «Балканский поток»

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Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

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Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.
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Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.
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В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
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В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
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Медики стабилизировали состояние расстрелянного у метро полицейского

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Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
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Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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IPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max разобрали для сравнения батареи

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В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
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Квантовая телепортация вышла на новый уровень

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Бойко Борисов
Болгарский политик
Болгарский государственный и политический деятель. Премьер-министр Болгарии с июля 2009 года по март 2013 года, с ноября 2014 года по январь 2017 года и с мая 2017 года.
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