Экономика
ТАССРоссия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»
В апреле итало-саудовский консорциум "Аркад" стал победителем тендера на строительство газопровода в Сербию через территорию Болгарии, однако контракт с ним после серии судебных разбирательств был подписан только 18 сентября.
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с чего всё началось
Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием. Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.ТАСС07:35
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Болгария объявила о строительстве газопровода «Балканский поток» вместе с Россией
Московский Комсомолец08:11
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Футбол
«Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года
В последний раз "Локомотив" выигрывал на выезде 29 октября 2002 года, когда в Турции обыграл "Галатасарай" с результатом 2:1. После этого команда в гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела девять поражений и четыре раза сыграли вничью.
Газета.Ru 19:15
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском 21:36
Политика
Киев заявил о готовности к отводу сил в двух районах Донбасса
Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер рассказала о планах украинских властей по отводу войск в районе Золотого и Петровского в Донбассе.
Газета.Ru 14:03
Здоровье
В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии
Ранее стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся.
Lenta.ru 15:13
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Космос
Пейзажи Марса. 7 лет работы Curiosity
На ровере находятся 80 килограмм научных приборов, предназначенных для исследования горных пород различными методами, от бурения, до облучения грунта альфа-частицами.
Популярная механика 16 сентября в 00:18
Происшествия
Невеста умерла на пути к свадьбе
В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 22:41
Армия и оружие
СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.
ФАН 17:59
Общество
«Диссернет» составил рейтинг 50 худших ректоров-плагиаторов России
Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.
Snob.ru 15:25
Кино
Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk 20:27
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru 21:17
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости 18:44
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
Футбол
«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей
Коммерсантъ Казань 06:13
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Умер бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
Online47.ru 07:12
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
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Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Телеканал 360° вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Гаджеты
IPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max разобрали для сравнения батареи
Вьетнамский сайт опубликовал видео с разбором нового флагмана Apple. В ролике сравнили iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max.
The GEEK 12:21
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Наука
Комодские вараны обзавелись броней на голове для защиты от сородичей
По-видимому, считают исследователи, броня служит для защиты от других варанов, между которыми периодически случаются стычки за территорию.
N+1 13 сентября в 10:28
Наука
Квантовая телепортация вышла на новый уровень
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55