Напомним, группа B стала единственной, в которой оба хозяина пробились в финальную часть через отборочный турнир. Таким образом, Россия проведет в Санкт-Петербурге два матча, а Дания в Копенгагене три.

Россия и Дания сыграют на Евро-2020 в Копенгагене

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