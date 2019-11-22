Футбол

Советский спортСоветский спортРоссия и Дания сыграют на Евро-2020 в Копенгагене

Напомним, группа B стала единственной, в которой оба хозяина пробились в финальную часть через отборочный турнир. Таким образом, Россия проведет в Санкт-Петербурге два матча, а Дания в Копенгагене три.
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С кем сыграет Россия на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ставки букмекеров

Чемпионат11:30

Букмекеры: сборную России по футболу не отстранят от участия в Евро-2020

Sports.ruвчера в 09:30

Сборная России проведет два матча на своем поле на Евро-2020

Матч ТВвчера в 06:39

Ключевой матч — на чужом поле. Сложно, но не страшно

Спорт-Экспрессвчера в 09:00

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

Sport24.ruвчера в 06:43

Сборная России на Евро сыграет с Данией в Копенгагене

Sport.ruвчера в 07:59

Сборная России проведет два матча на своем поле на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 06:39
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Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
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Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service вчера в 12:58
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Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Интерфакс вчера в 02:46
Общество

Лобода появилась на постере Линдеманна

Певица Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann - сайд-проекта солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета.Ru вчера в 02:52
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К чему может привести употребление варёных яиц, поведали эксперты

Эксперты рассказали, к чему может привести употребление варёных яиц.
ГлавУфа 04:42
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Политика

Сенат Боливии одобрил новые выборы президента

Верхняя палата парламента Боливии одобрила законопроект, открывающий путь к новым выборам президента, передает AFP.
Коммерсантъ 15:03
Футбол

«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ

Газета.Ru 14:35
Происшествия

В Королеве произошел пожар в жилом доме

Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
РБК 17:24
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

RT на русском 13:26
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Участница шоу «Танцы» омичка Полина Хритинина рассказала о трудностях

Полина Хритинина хотела попасть в команду к Мигелю, но в итоге шанс танцовщице дала Татьяна Денисова, которую восхищает ее харизма.
БК55 21 ноября в 02:22
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
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Армия и оружие

США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ

Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Взгляд.ру 16:27
Наука

Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырехмерным

Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили, что жидкие кристаллы помогают рассмотреть мир четырехмерным.
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Общество

Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн

Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
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Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

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Политика

Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений

"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Газета.Ru 17:23
Армия и оружие

ВСУ за неделю шесть раз обстреляли территорию ЛНР

ВСУ за минувшую неделю шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 06:25
Политика

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Вести.Ru 11:20
Футбол

«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
РИА Новости 17:17
Киберспорт

Valve: Обновление The Outlanders для Dota 2 выйдет 26 ноября

Сотрудник Valve написал на reddit, что компания планирует выпустить обновление The Outlanders для Dota 2 во вторник 26 ноября.
CyberSport.ru 02:08
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Технологии

Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием

Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
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Общество

Власти Колумбии ввели в столице комендантский час из-за протестов

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Шоу-бизнес

Шура покупает квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей

Вокруг ТВ вчера в 07:27
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Страна Советов on-line 08:47
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
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