Футбол
Советский спортРоссия и Дания сыграют на Евро-2020 в Копенгагене
Напомним, группа B стала единственной, в которой оба хозяина пробились в финальную часть через отборочный турнир. Таким образом, Россия проведет в Санкт-Петербурге два матча, а Дания в Копенгагене три.
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Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Общество
Лобода появилась на постере Линдеманна
Певица Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann - сайд-проекта солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Здоровье
К чему может привести употребление варёных яиц, поведали эксперты
Эксперты рассказали, к чему может привести употребление варёных яиц.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Политика
Сенат Боливии одобрил новые выборы президента
Верхняя палата парламента Боливии одобрила законопроект, открывающий путь к новым выборам президента, передает AFP.
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ
Происшествия
В Королеве произошел пожар в жилом доме
Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
Культура
Участница шоу «Танцы» омичка Полина Хритинина рассказала о трудностях
Полина Хритинина хотела попасть в команду к Мигелю, но в итоге шанс танцовщице дала Татьяна Денисова, которую восхищает ее харизма.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Армия и оружие
США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырехмерным
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили, что жидкие кристаллы помогают рассмотреть мир четырехмерным.
Общество
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Политика
Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений
"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Армия и оружие
ВСУ за неделю шесть раз обстреляли территорию ЛНР
ВСУ за минувшую неделю шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР.
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Футбол
«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
Киберспорт
Valve: Обновление The Outlanders для Dota 2 выйдет 26 ноября
Сотрудник Valve написал на reddit, что компания планирует выпустить обновление The Outlanders для Dota 2 во вторник 26 ноября.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Технологии
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Шоу-бизнес
Шура покупает квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.