Футбол
Советский спортРоссия и Дания сыграют на Евро-2020 в Копенгагене
Напомним, группа B стала единственной, в которой оба хозяина пробились в финальную часть через отборочный турнир. Таким образом, Россия проведет в Санкт-Петербурге два матча, а Дания в Копенгагене три.
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Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
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Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в гостях
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Происшествия
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Теннис
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Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель
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Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
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Армия и оружие
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Минобороны Украины на полном серьезе объявило о планах полностью «убить» призыв на срочную службу в ВСУ и раздать оружие жителям страны.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Общество
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой
Как заявил первый замгенпрокурора России Александр Буксман, Минздрав совершает большую ошибку, предлагая новый порядок осмотра автомобилистов.
Происшествия
Пропавший на Урале врач найден мёртвым в лесу
В Свердловской области найден мёртвым врач-травматолог Дмитрий Аввакумов, который перестал выходить на связь 15 ноября.
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Спорт
Комитет ВАДА рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
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Авто
Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги
«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
Гаджеты
Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма
Космос
«Роскосмос» обнаружил приближающийся к Земле астероид
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Космос
Голос Земли. Появилась запись звуков бури в магнитном поле планеты
Футбол
Арбитр Василий Казарцев объяснил, почему назначил второй пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо» в РПЛ
Главный арбитр матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» (2:1) Василий Казарцев назначил в ворота гостей два пенальти.
Игры
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.