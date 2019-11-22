Футбол

Советский спортСоветский спортРоссия и Дания сыграют на Евро-2020 в Копенгагене

Напомним, группа B стала единственной, в которой оба хозяина пробились в финальную часть через отборочный турнир. Таким образом, Россия проведет в Санкт-Петербурге два матча, а Дания в Копенгагене три.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

С кем сыграет Россия на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Ставки букмекеров

Чемпионат11:30

Букмекеры: сборную России по футболу не отстранят от участия в Евро-2020

Sports.ruвчера в 09:30

Сборная России проведет два матча на своем поле на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 06:39

Ключевой матч — на чужом поле. Сложно, но не страшно

Спорт-Экспрессвчера в 09:00

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

Sport24.ruвчера в 06:43

Сборная России проведет два матча на своем поле на Евро-2020

Матч ТВвчера в 06:39

Сборная России на Евро сыграет с Данией в Копенгагене

Sport.ruвчера в 07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Кино

В Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен

Piter.tv 11:53
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобилей в РФ

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Общество

Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году

Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
BFM.ru 10:53
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск вчера в 09:05
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в гостях

Футбольный клуб "Оренбург" уступил в домашнем матче грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Команда Владимира Федотова несколько раз претендовала на пенальти в первом тайме.
Московский Комсомолец 05:34
Происшествия

Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
REGNUM вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 11:22
Фигурное катание

Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель

Спорт БИЗНЕС Online 11:40
Музыка

Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»

Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу «Голос» первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
Рамблер 11:36
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о планах «убить призыв» и раздать оружие населению

Минобороны Украины на полном серьезе объявило о планах полностью «убить» призыв на срочную службу в ВСУ и раздать оружие жителям страны.
ФАН 07:58
Общество

Павел Дуров извинился за сбой в работе Telegram

Мойка78 12:23
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
РИА Новости 09:42
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна

В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
РИА Новости 12:08
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 12:10
Общество

Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой

Как заявил первый замгенпрокурора России Александр Буксман, Минздрав совершает большую ошибку, предлагая новый порядок осмотра автомобилистов.
News.ru вчера в 04:08
Происшествия

Пропавший на Урале врач найден мёртвым в лесу

В Свердловской области найден мёртвым врач-травматолог Дмитрий Аввакумов, который перестал выходить на связь 15 ноября.
REGNUM 09:34
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Политика

NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
РБК 09:30
Спорт

Комитет ВАДА рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому объявить РУСАДА не соответствующим требованиям, говорится в пресс-релизе международной организации.
Спорт-Экспресс вчера в 20:47
Авто

Компания ГАЗ продлила права на логотип редкой Волги

«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
Автоновости дня вчера в 07:01
Гаджеты

Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

Телеканал ОТВ 20 ноября в 23:01
Космос

«Роскосмос» обнаружил приближающийся к Земле астероид

Давыдов.Индекс 05:26
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Космос

Голос Земли. Появилась запись звуков бури в магнитном поле планеты

Радио Sputnik 21 ноября в 06:37
Футбол

Арбитр Василий Казарцев объяснил, почему назначил второй пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо» в РПЛ

Главный арбитр матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» (2:1) Василий Казарцев назначил в ворота гостей два пенальти.
Bookmaker-ratings.ru 11:43
Игры

Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием

Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Игромания.ру 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное