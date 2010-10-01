Экономика
КоммерсантъРоссия и ЕС начинают переговоры по трансграничному углеродному регулированию
Россия и ЕС начинают переговоры по трансграничному углеродному регулированию Российский союз промышленников и предпринимателей направил Минэкономики предложения по способам сокращения рисков от возможного введения Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования.
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Общество
Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока
Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию.
РБК вчера в 23:00
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело вчера в 11:22
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости 04 августа в 19:58
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news 04 августа в 19:32
Путешествия
Отдых в ряде регионов России подорожал на четверть
Повышение цен на туристические услуги фиксируется повсеместно, отмечает профессор РАНХиГС Галина Дехтярь.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет комплексами «Искандер-М»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество
Память жертв атомной бомбардировки почтили в Хиросиме
Память людей, погибших при сбросе США атомной бомбы, почтили в Хиросиме, сообщает японское агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 21:23
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM вчера в 05:54
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, на следующий год предложено снизить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей).
Политика Сегодня 04 августа в 22:51
Армия и оружие
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Вести.Ru вчера в 12:28
Происшествия
Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда
News.ru 04 августа в 05:18
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» его защитника
Актер Михаил Ефремов является "жертвой" его защитника в суде Эльмана Пашаева, считает почетный адвокат России Александр Островский.
Газета.Ru 00:59
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия вчера в 08:00
Экономика
Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости вчера в 22:05
Политика
Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости
Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа после блокировки в Twitter и Facebook размещенного видео о COVID-19 заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства.
Интерфакс вчера в 23:36
Общество
Названы лучшие молочные сосиски в России
В России провели исследование и назвали лучшие молочные сосиски. Об этом говорится в материалах Роскачества.
Lenta.ru 00:56
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В ПФР подчеркивали, что не все семьи, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, могут рассчитывать на 10000 руб. после пятого августа.
Evo-rus.com 01:21
Шоу-бизнес
Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Bimru.ru вчера в 03:43
Общество
Доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза
Доставка повседневных товаров в России может подорожать в два раза из-за новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает издание "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главному санитарному врачу страны Анне Поповой.
Газета.Ru вчера в 22:09
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24