Космос

ТВ ЦентрТВ ЦентрМиссию на Марс отложили из-за коронавируса

Запуск космического аппарата ExoMars-2020, который должен был исследовать Красную планету, пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом. Миссия должна стартовать в 2022 году, передает РИА Новости. Такое решение приняли Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА).
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Дмитрий Рогозин
Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год.
— Дмитрий Рогозин, российский политикГазета.Ru 07:57
с чего всё началось
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) отложили запуск миссии «Экзомарс» на два года – до 2022 г., указано в совместном заявлении
 двух агентств.
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