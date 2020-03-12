с чего всё началось

Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год.

Запуск космического аппарата ExoMars-2020, который должен был исследовать Красную планету, пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом. Миссия должна стартовать в 2022 году, передает РИА Новости. Такое решение приняли Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА).

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