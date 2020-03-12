Космос

ВедомостиВедомости«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс

Техническая база миссии состоит из двух модулей: посадочной платформы «Казачок» и марсохода «Розалинд Франклин», оба модуля вплоть до февраля 2020 г. проходили испытания.
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Дмитрий Рогозин
Я уверен, что меры, которые мы и наши европейские коллеги предпринимаем для успешной реализации проекта, будут оправданы и принесут исключительно положительные результаты при реализации миссии.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТК Звезда 08:44
с чего всё началось
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) отложили запуск миссии «Экзомарс» на два года – до 2022 г., указано в совместном заявлении
 двух агентств.
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