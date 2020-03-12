Космос
Ведомости«Роскосмос» отложил запуск миссии на Марс
Техническая база миссии состоит из двух модулей: посадочной платформы «Казачок» и марсохода «Розалинд Франклин», оба модуля вплоть до февраля 2020 г. проходили испытания.
Читать в источнике
Оценить25
Я уверен, что меры, которые мы и наши европейские коллеги предпринимаем для успешной реализации проекта, будут оправданы и принесут исключительно положительные результаты при реализации миссии.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТК Звезда 08:44
с чего всё началось
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) отложили запуск миссии «Экзомарс» на два года – до 2022 г., указано в совместном заявлении двух агентств.Ведомости07:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Комментарии
Футбол
17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Шоу-бизнес
Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
Ростовские депутаты одобрили поправки в Конституцию
На повестке дня стоял вопрос о Федеральном законе о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Политика
Госдума приняла поправки в Конституцию
Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы.
Наука
Названы главные факторы смертей от коронавируса
Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Гари Линекер — о пародии игроков «ПСЖ» на Холанда: «Это непрофессионально»
Английский журналист и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поведение игроков «ПСЖ» после победы над дортмундской «Боруссией» (2:0) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max
Общество
В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы
Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
«Если следствие политики — война, то долой такую политику!» Обращение Михаила Горбачева к мировым лидерам
Есть и другое выражение: «Война — это продолжение политики другими средствами».
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов
Общество
Жители Тутаева просят лишить Терешкову статуса почётного гражданина
Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.