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BFM.ru
BFM.ru

Россия и Греция ведут переговоры о возобновлении авиасообщения

Авиационные власти России и Греции ведут переговоры о восстановлении авиасообщения с 1 октября. Москва обратилась с таким предложением к Афинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Греции. О том, что Греция задумалась над возобновлением авиасообщения с Россией ранее написали «Известия».В источнике
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TV BRICS

Россия предложила с 1 октября возобновить авиасообщение с Грецией

TV BRICS04:41
Lenta.ru

Россия решила возобновить авиасообщение с еще одной страной

Lenta.ru04:12
Фонтанка.Ру

В Грецию с октября. Россия хочет возобновить авиасообщение еще с одной страной

Фонтанка.Ру04:17
Компания

В Греции задумались об открытии границ с Россией

Компания03:28
Тонкости туризма

Греция предложила восстановить сообщение с Россией с 1 октября

Тонкости туризма04:25
Рамблер

Первая страна ЕС полностью возобновляет авиасообщение с РФ

Рамблер02:59
Известия

Греция приняла решение о восстановлении авиасообщения с Россией

Известия19:30

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31

G.SKILL представила модули памяти DDR4 с высокой частотой и низкими задержками

Компания G.SKILL International Enterprise анонсировала новые комплекты оперативной памяти стандарта DDR4, предназначенные для применения в игровых настольных компьютерах, а также в системах для создания и обработки контента.
3DNews04:13

Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
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