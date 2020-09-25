Авиационные власти России и Греции ведут переговоры о восстановлении авиасообщения с 1 октября. Москва обратилась с таким предложением к Афинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Греции. О том, что Греция задумалась над возобновлением авиасообщения с Россией ранее написали «Известия».