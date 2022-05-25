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Россия и Иран могут объединить свои платежные системы «Мир» и «Шетаб»

Россия и Иран обсудили переход во взаимных расчетах на национальные валюты и объединение своих платежных систем.
Коммерсантъ
"Одной из ключевых тем обсуждения была финансово-банковская сфера - создание условий для взаиморасчетов и прохождение платежей между юрлицами и организациями. Договорились максимально переходить на использование нацвалют", - сказал Новак.
Интерфакс
Отмечается, что в настоящее время карты «Мир» в Иране не работают.
Говорит Москва
"Ожидаем в ближайшее время делегаций ЦБ, Минфина Ирана, чтобы в Москве выработать окончательные решения", - сообщил Новак.
Интерфакс

Подробнее о событии

Россия и Иран могут объединить свои платежные системы «Мир» и «Шетаб»
Коммерсантъ08:41
Россия и Иран обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере расчетов, торговли, поставок нефти и газа
ПРАЙМ07:31
Вице-премьер Новак заявил, что Россия и Иран соединят национальные платежные системы
Lenta.ru07:40
Россия и Иран договорились о соединении платежных систем «Шетаб» и «Мир»
ТАСС07:40
Вице-премьер Новак: Россия и Иран договорились переходить на расчеты в нацвалютах
РИА Новости07:37
РФ и Иран договорились нарастить долю нацвалют во внешнеторговых расчетах
Интерфакс07:54
Новак: Россия и Иран обсуждают соединение платёжных систем МИР и «Шетаб»
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