"Одной из ключевых тем обсуждения была финансово-банковская сфера - создание условий для взаиморасчетов и прохождение платежей между юрлицами и организациями. Договорились максимально переходить на использование нацвалют", - сказал Новак.
«Имеются многочисленные признания пленных солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — рассказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.
МИД РФ сообщил об отклонении российской стороной протеста властей Японии в связи с совместным полетом бомбардировщиков России и КНР, и подчеркнул, что такие полеты "проводятся в строгом соответствии с нормами международного права".