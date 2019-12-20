Политика
РБКРоссия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление МИД Израиля.
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Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Общество
Нетаньяху обещает добиваться возвращения Наамы Иссахар в Израиль
Обещание сделать всё, чтобы Наама Иссахар, осуждённая в РФ за наркотики, вернулась в Израиль, дал её матери Яффе Иссахар 19 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе.
Хоккей
Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
Политика
Трамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов
Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии.
Политика
В «Нафтогазе» анонсировали ещё одну встречу по газу до конца 2019 года
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Евросоюз, Украина и Россия проведут ещё одну встречу по транзиту газа до конца 2019 года.
Общество
Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Общество
Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
Технологии
Puma показала кроссовки для геймеров
Компания Puma представила обувь, разработанную специально для геймеров.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Технологии
Facebook понадобилась своя ОС для AR
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов
Самым ненадежным внедорожником в Германии в возрасте 2-3 лет признан Dacia Duster.
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами из 90-х
Российский продюсер Иосиф Пригожин с осуждением высказался о запевшей сестре Жанны Фриске Наталье.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Политика
Путин высказался о выносе тела Ленина
Путин высказался о выносе тела Ленина Президент рассказал, когда мавзолей уберут с Красной площади.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Фигурное катание
Загитова выполнила символическое вбрасывание перед матчем СКА – ЦСКА
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Общество
В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Технологии
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Энергетика
Прогноз цен на топливо в 2020 году оказался неутешительным
Правительство РФ предпринимает немало усилий для сдерживания розничных цен на топливо.
Кино
Фото: Себастиан Стэн в новом костюме Баки Барнса в сериале «Сокол и Зимний солдат»
Футбол
Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%
В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
Хоккей
Гулявцев: на буллитах нам улыбнулась удача, не так часто в них везёт
Главный тренер "Амура" Александр Гулявцев подвёл итоги очередного матча Континентальной хоккейной лиги, в котором его подопечные в серии буллитов обыграли "Трактор" (3:2 Б).
Гаджеты
Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro
Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.