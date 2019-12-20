Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление МИД Израиля.

Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

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