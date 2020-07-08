с чего всё началось

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Как рассказал источник, авторами проекта резолюции являются Германия и Бельгия.

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Общество Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.

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