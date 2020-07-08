Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Как рассказал источник, авторами проекта резолюции являются Германия и Бельгия.
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с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится
 в заявлении на сайте постпредства.
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