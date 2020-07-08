Политика
Газета.RuРоссия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Как рассказал источник, авторами проекта резолюции являются Германия и Бельгия.
Читать в источнике
Оценить359
с чего всё началось
«Россия проголосовала «против» проекта резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии, представленного делегациями Бельгии и Германии», — говорится в заявлении на сайте постпредства.Daily Storm00:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия предлагает оставить один КПП для доставки гуманитарной помощи в САР
RT на русскомвчера в 19:15
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Происшествия
Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии
Известия вчера в 10:56
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Общество
В аптеках увеличились продажи «Боярышника»
В аптеках увеличились продажи «Боярышника» Опасения участников алкогольного рынка, предупреждавших о переходе потребителей на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в ряде регионов во время режима самоизоляции, сбываются.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело вчера в 02:15
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Общество
Спикер красноярского краевого заксобрания заразился коронавирусом
У спикера Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова обнаружили коронавирус, он изолировался дома, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Интерфакс 01:47
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Гаджеты
Представлен портативный сенсорный дисплей Lenovo ThinkVision M14t
На прошлогоднем Mobile World Congress компания Lenovo представила портативный дисплей ThinkVision M14, который предназначен для увеличения рабочей площади вашего экрана.
iXBT.com 01:51
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна 06 июля в 16:03
Футбол
Ибрагимович рассказал о своем будущем в «Милане»
Газета.Ru 00:20
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
По легенде, у князя и дочери простого бортника была взаимная любовь.
Кубань 24 01:51
Хоккей
НХЛ запретит Сорокину, Капризову и Романову сыграть в этом сезоне
Североамериканский журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что НХЛ запретила трем российским игрокам участвовать в доигровке сезона 2019/2020.
ProstoProSport вчера в 04:30
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 06 июля в 16:22
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Происшествия
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
РИА Новости 00:48
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Общество
Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом
Вирусологи и иммунологи назвали места, где даже сейчас риск заразиться коронавирусом все еще велик.
Российская газета вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Ивлеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она палит из оружия, а Элджей стоит рядом, прижимая ладони к ушам.
НТВ вчера в 14:04
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Общество
Нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя в жару
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik рассказал о том, почему употребление пива в жару может сильно навредить здоровью.
Live24 01:57
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Политика
Berliner Zeitung: Россия заставит Запад жалеть о попытках ее унизить
Немецкие журналисты обратили внимание на то, что многие мировые СМИ в своих материалах на эту тему игнорировали некоторые части текста Путина, которые были не очень удобны в контексте трактовки на Западе событий, предшествовавших началу Второй мировой войны.
ПолитРоссия вчера в 10:49
Здоровье
11 человек наелись медвежатины и заразились трихинеллезом на Алтае
Проведенное эпидемиологическое исследование установило, что все заболевшие употребляли в пищу мясо медведя, у всех из них тяжелые признаки заражения Десять человек из Турочакского района и один из Горно-Алтайска Республики Алтай заболели трихинеллезом.
Толк вчера в 22:52
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33