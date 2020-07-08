Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Как рассказал источник, авторами проекта резолюции является Германия и Бельгия.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Россия предложит собственный проект резолюции СБ ООН по доставке помощи Сирии

Интерфакс17:57

Россия представит СБ ООН проект о продлении поставок гумпомощи Сирии

РБК18:09

Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН о поставках гуманитарной помощи Сирии

Эхо Москвы18:07

Россия предлагает оставить один КПП для доставки гуманитарной помощи в САР

RT на русском19:15

Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о трансграничной помощи Сирии

ТАСС17:45

Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о поставках помощи Сирии

Коммерсантъ17:41

Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию

РИА Новости18:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Кино

Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»

Кinomania 11:37
Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
429
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
553
Технологии

Разработчики GreedFall анонсировали новую игру

CyberSport.ru 15:11
1
Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
322
Политика

На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
1
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,9K
Армия и оружие

Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова

Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51
10
Транспорт

Железнодорожный переезд в Антипихе закроют 9 июля

Легковым автомобилям предлагается проезжать через прямоугольную водопропускную трубу в теле насыпи ж/д переезда.
Московский Комсомолец Чита 19:51
Футбол

Леонардо ответил на слова Жуниньо о Неймаре

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал слова технического директора «Лиона» Жуниньо Пернамбукано, который заявил, что Неймар переехал во Францию только из-за денег.
Евро-футбол.ру 14:40
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
28
Политика

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
2
Армия и оружие

В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости 12:59
2
Футбол

Голкипер сборной Ирана отреагировал на инцидент с Дзюбой и Азмуном

Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с "Зенитом", решили так в шутку отпраздновать.
CT news 08:13
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры

В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Происшествия

Рыболовное судно «Атлант 2» затонуло у острова Русский во Владивостоке

ПРАЙМ 20:12
Хоккей

ХК «Сибирь» расторг контракт с нападающим Никитой Михайловым

АиФ Новосибирск 06:34
Здоровье

Мест в медучреждении не хватает

Несмотря на самые современные условия, мест катастрофически не хватает.
НГС24 08:43
33
Происшествия

В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов

Известия вчера в 22:25
90
Здоровье

Исследование: у испанцев пропали антитела к коронавирусу

По данным испанских учёных, у некоторых участников исследования антитела пропадали в течение нескольких недель.
UfaTime.ru 16:40
6
Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
565
Политика

Суд Турции разрешил превращение собора Святой Софии в мечеть

Тонкости туризма вчера в 04:52
42
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
254
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице

Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
Pravda.Ru 04:04
8
Политика

В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 18:50
1
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
99
Шоу-бизнес

Мадонна позировала топлес на костылях

Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
6
Политика

Украина рассматривает идею введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Правительство Украины рассматривает вариант введения на территорию Донбасса миротворцев ОБСЕ.
ФАН вчера в 21:01
94
Космос

Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали»

В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».
Игромания.ру 10:16
Здоровье

В США мужчина заразился пожирающей мозг амебой

В штате Флорида мужчина заразился редким паразитом, который пожирает человеческий мозг.
ForPost 10:55
17
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное