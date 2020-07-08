Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Как рассказал источник, авторами проекта резолюции является Германия и Бельгия.

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

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