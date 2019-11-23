Стало известно время начала полуфинальной встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Канады. Матч поставлен в первую игровую сессию. Теннисисты выйдут на корт в 12:30 мск.

Россия и Канада сыграют на Кубке Дэвиса в первой сессии

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