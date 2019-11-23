Теннис
ЧемпионатРоссия и Канада сыграют на Кубке Дэвиса в первой сессии
Стало известно время начала полуфинальной встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Канады. Матч поставлен в первую игровую сессию. Теннисисты выйдут на корт в 12:30 мск.
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Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Экономика
Курс биткоина упал до минимума за полгода
Bloomberg отмечает, что впервые с апреля стоимость биткоина упала ниже средней цены закрытия за 200 дней и не отыграла этот провал.
Общество
Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla
Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Космос
Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону
У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Здоровье
Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины
Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре.
Гаджеты
Золотые наушники Apple произвели в России
В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Технологии
Полторы сотни новых геоглифов плато Наска открыли японские ученые
Японские ученые из Университета Ямагата обнаружили на перуанском плато Наска 143 совершенно новых геоглифа.
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу
NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Об этом объявили на официальном сайте производителя.
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Музыка
U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет
Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника
Хоккей
Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на арене в Балашихе потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Ястребы» проиграли второй матч подряд, минчане прервали полосу из трёх поражений.
Армия и оружие
В России решили определить тактику применения роботов в городских боях
К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.
Космос
Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Здоровье
Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".
Политика
Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом
Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
Наука
Воронежский ученый нашел три неизвестных вида насекомых в янтаре
Профессор Воронежского госуниверситета (ВГУ) Виктор Голуб обнаружил в янтаре, возраст которого 100 млн лет, три ранее неизвестных науке вида насекомых.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.