Теннис

ЧемпионатЧемпионатРоссия и Канада сыграют на Кубке Дэвиса в первой сессии

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Стало известно время начала полуфинальной встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Канады. Матч поставлен в первую игровую сессию. Теннисисты выйдут на корт в 12:30 мск.
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Теннис, Кубок Дэвиса, Полуфинал, Хачанов/Рублёв - Поспишил/Шаповалов, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru09:29

Россия и Канада сыграют на Кубке Дэвиса в первой сессии

Чемпионат03:02

Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Россия - Канада

Матч ТВ04:10

Кубок Дэвиса. Россия — Канада. Прямая трансляция

Sport24.ru04:38
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