Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineРоссия и Казахстан определили границу между странами

Власти России и Казахстана утвердили границу между двумя странами. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации президента. Согласно опубликованной информации, протяженность границы составить семь тысяч пятьсот километров.
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с чего всё началось

Россия и Казахстан определили границу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.
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