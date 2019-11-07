Политика
Страна Советов on-lineРоссия и Казахстан определили границу между странами
Власти России и Казахстана утвердили границу между двумя странами. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации президента. Согласно опубликованной информации, протяженность границы составить семь тысяч пятьсот километров.
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с чего всё началось
Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.РИА Новости02:29
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Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
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Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
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Lenta.ru 08:00
Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру вчера в 04:56
Происшествия
Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске госпитализируют
По данным МЧС, в результате происшествия пострадали пять человек.
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Lenta.ru 08:15
Политика
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Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
REGNUM 07:38
Технологии
Четверть операторов перешли на «дельты» Роскомнадзора
Как следует из отчета Роскомнадзора, более 900 крупных и магистральных операторов связи (26% от всех российских операторов) перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации.
ComNews.ru 01:30
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Генсек НАТО надеется на улучшение отношений с Россией
Столтенберг выразил надежду на то, что Североатлантический альянс сможет улучшить отношения с Россией.
REGNUM 06:51
Политика
Чем грозит отказ США от продления СНВ-3
Infox.ru 07:00
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Политика
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
Великобритания закупит более 500 бронетранспортеров Boxer
ТАСС 05 ноября в 15:23
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Экономика
ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Ведомости 07:17
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Происшествия
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В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Российская газета 07:29
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз
Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
StarHit.ru 03:40
Общество
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.
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Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
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Технологии
«Яндекс» представил робота-доставщика
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Коммерсантъ 07:00
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
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Российская газета 02:00
Кино
«Доктор сон» возглавит американский прокат
На фоне целого букета премьер на первых местах таблицы лидеров американского проката новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" опустилась вниз с первого на четвертое место на второй неделе проката.
Газета.Ru 04:00
Происшествия
Против экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело
Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане бывшего мэра Каспийска и ныне депутата Омарова задержали силовики.
Регион online 06:41
Финансы
Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.
РБК 06:30