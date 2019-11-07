Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.

с чего всё началось

Власти России и Казахстана утвердили границу между двумя странами. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации президента. Согласно опубликованной информации, протяженность границы составить семь тысяч пятьсот километров.

Россия и Казахстан определили границу между странами

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Общество Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Здоровье Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить должности.

Политика В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.

Технологии Четверть операторов перешли на «дельты» Роскомнадзора Как следует из отчета Роскомнадзора, более 900 крупных и магистральных операторов связи (26% от всех российских операторов) перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации.

Политика Генсек НАТО надеется на улучшение отношений с Россией Столтенберг выразил надежду на то, что Североатлантический альянс сможет улучшить отношения с Россией.

Политика Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Экономика ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.

Происшествия Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Происшествия В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.

Общество Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии Бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.

Технологии «Яндекс» представил робота-доставщика Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Кино «Доктор сон» возглавит американский прокат На фоне целого букета премьер на первых местах таблицы лидеров американского проката новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" опустилась вниз с первого на четвертое место на второй неделе проката.

Происшествия Против экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане бывшего мэра Каспийска и ныне депутата Омарова задержали силовики.