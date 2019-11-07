Политика
РИА НовостиРоссия и Казахстан определили границу между странами
Сегодня Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, а также проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
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с чего всё началось
Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.РИА Новости02:29
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Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Шоу-бизнес
Навка впервые прокомментировала ситуацию в семье Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подтвердила, что все деньги, которые соберёт ледовое шоу «Аленький цветочек» 10 ноября, пойдут на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Политика
Вышинский передал ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
Игры
В ноябре Hitman 2 празднует годовщину
Студия IO International готовится отметить первую годовщину своего боевика Hitman 2: игра вышла на РС и консолях 13 ноября 2018 года.
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову.
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
Общество
Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных
Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Происшествия
Россиянин избил врача за сообщение о смерти родственника
В Томской области Следственный комитет России (СКР) начал проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти.
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик
Эксперты Роскачества объяснили, на что нужно обращать внимание при выборе качественного и теплого пуховика на зиму.В первую очередь необходимо обратить внимание на соотношение пуха и пера.
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Футбол
«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Политика
Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями DW
Встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем московского офиса издания Deutsche Welle, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Экономика
Набиуллина видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
Общество
МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах
Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Авто
Новый Toyota Yaris GR обзаведется полным приводом
Новый тизер позволяет получить первый официальный образ о предстоящем Toyota GR Yaris Prototype в преддверии первого появления на Rally Australia 17 ноября.
Хоккей
Панарин получил два очка в победной встрече «Рейнджерс» на НХЛ
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.