Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Казахстан определили границу между странами

Сегодня Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, а также проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
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с чего всё началось

Россия и Казахстан определили границу между странами

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.
РИА Новости02:29

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Россия и Казахстан окончательно установили границу

Коммерсантъ05:10

Россия и Казахстан утвердили границу

Взгляд.ру03:05

Россия и Казахстан определили границу между странами

RT на русском04:22

Россия и Казахстан утвердили границу

Lenta.ru03:17

Россия и Казахстан утвердили границу между странами

РБК04:41

Россия и Казахстан определили государственную границу

Московский Комсомолец02:50

Россия и Казахстан определили границу между странами

РИА Новости02:29
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Общество

Украина закрыла КПП «Каланчак» на границе с Крымом

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Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
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В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

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Навка впервые прокомментировала ситуацию в семье Заворотнюк

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подтвердила, что все деньги, которые соберёт ледовое шоу «Аленький цветочек» 10 ноября, пойдут на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
Газета Кемерова 05:04
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
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Политика

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Газета.Ru вчера в 04:50
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Life.ru 05 ноября в 06:48
Происшествия

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В ноябре Hitman 2 празднует годовщину

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Игромания.ру вчера в 12:25
Политика

Комитет солдатских матерей уволил руководителя

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Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу России

Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову.
МонаВиста вчера в 10:50
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Общество

Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных

Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.
BFM.ru 04:13
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Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия

Россиянин избил врача за сообщение о смерти родственника

В Томской области Следственный комитет России (СКР) начал проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти.
Lenta.ru 03:53
Общество

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Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Футбол

«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря

Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
Чемпионат 01:22
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
Политика

Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями DW

Встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем московского офиса издания Deutsche Welle, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована.
Известия вчера в 09:30
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
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В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

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Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Экономика

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики.
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Общество

МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах

Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:30
Авто

Новый Toyota Yaris GR обзаведется полным приводом

Новый тизер позволяет получить первый официальный образ о предстоящем Toyota GR Yaris Prototype в преддверии первого появления на Rally Australia 17 ноября.
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Московский Комсомолец 00:05
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
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Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
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