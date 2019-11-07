Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает пресс-служба администрации президента. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.

с чего всё началось

Сегодня Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также проведет встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Россия и Казахстан определили границу между странами

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