Политика
ПрофильРоссия и Казахстан определили общую границу
Россия и Казахстан окончательно установили общую государственную границу. Завершающим этапом будет демаркация – фактическое перенесение границы на местность с установкой пограничных знаков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента РФ.
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с чего всё началось
Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.РИА Новости02:29
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