Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.

с чего всё началось

Россия и Казахстан окончательно установили общую государственную границу. Завершающим этапом будет демаркация – фактическое перенесение границы на местность с установкой пограничных знаков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента РФ.

Происшествия Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Политика Азербайджан вручил ноту протеста послу РФ из-за НКР Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову. Российского посла вызвали в среду, 6 ноября.

Происшествия Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.

Политика В Госсовете оценили карту Украины без Крыма в The New York Times Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель назвал факт публикации в The New York Times карты Украины без Крыма не ошибкой, а признанием реальности.

Здоровье «Альянс врачей» потребовал устранить нарушения в сочинской больнице Как писал "Кавказский узел", профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" 30 октября обнаружил отсутствие лекарств и медицинского оборудования в больнице Сочи при проведении профсоюзной проверки.

Общество В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Общество Россия может передать Франции останки соратника Наполеона Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща» Оказывается, еще четыре месяца назад модель любила «выносить мужу мозг». И за это легко могла получить от него «леща».

Культура Отец Децла оценил новый документальный фильм о сыне Режиссер нового документального фильма «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком (Децл), скончавшемся в феврале 2019 года, Роман Супер сделал «хорошую работу».

Экономика Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Экономика Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.

Общество Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Наука Курение поспособствовало развитию шизофрении и депрессии Британские генетики обнаружили причинно-следственную связь между курением и риском развития шизофрении и депрессии.

Космос В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.