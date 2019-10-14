Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.
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с чего всё началось

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ13 октября в 18:59

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Казахстан обвинил РФ в квотировании угля для Украины – «Ъ»

REGNUM00:48

Казахстан и Россия поспорили из-за угля

Росбалтвчера в 06:08

Россия и Казахстан поспорили из-за Украины

Lenta.ruвчера в 02:27

Казахстан обвинил Россию в препятствии транзиту угля на Украину

Взгляд.рувчера в 04:05

ЕЭК признала, что РФ препятствует поставкам казахского угля на Украину

News.ruвчера в 03:53

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Газета.Ruвчера в 05:52

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Коммерсантъ13 октября в 18:59
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Политика

В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Происшествия

Протестующие в Каталонии планируют «осаду» Барселоны

Жители Барселоны, Жироны и других крупных городов Каталонии в понедельник, 14 октября, вышли на улицы, чтобы выступить против приговора, вынесенного организаторам референдума о независимости региона.
BFM.ru 03:48
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Политика

Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Космос

Роскосмос намерен отправить на Луну «внука» робота «Федора»

Роскосмос намерен послать на Луну антропоморфного робота, который является "внуком" робота "Федора".
Газета.Ru вчера в 21:12
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления

Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
RT на русском 07:56
Политика

Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.
РЕН ТВ 07:08
Общество

Российские вузы возглавили список лучших университетов Европы

Составленный британской компанией список лучших вузов стран Европы и Центральной Азии возглавили три российских вуза.
Царьград 07:42
Общество

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес

Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены

После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Bimru.ru 01:50
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Общество

ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам

Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Волейбол

Российские волейболисты завершили выступление в Кубке мира

По итогам 11 матчей россияне набрали 15 очков, победив в пяти и проиграв в шести встречах, и могут занять шестое или седьмое место в турнире.
Коммерсантъ 03:59
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Армия и оружие

Киев стягивает бронетехнику к участку разведения сил в Петровском

Украинские вооруженные формирования укрепляют фортификации и продолжают минировать территорию около участка разведения сил и средств «Богдановка – Петровское».
ИА Новороссия 04:45
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2

Gazeta.SPb 02:20
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости вчера в 05:53
Армия и оружие

Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском

МонаВиста вчера в 09:56
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия

В Самаре возле школы умер 13-летний мальчик

Днем в понедельник, 14 октября на 6 просеке около одного из домов погиб 13-летний мальчик.
ГТРК Самара 06:38
Общество

Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским

Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
РБК 07:24
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости 07:32
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Энергетика

Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:00
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
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