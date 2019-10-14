Экономика

МонаВистаМонаВистаМежду Россией и Казахстаном возник спор из-за поставок угля на Украину

Из-за поставок угля из Казахстана на Украину возник торговый спор: Россия не пропустила казахские составы. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) признала отказ пропускать казахский уголь на Украину созданием барьеров на рынке.
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с чего всё началось

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ13 октября в 18:59

Подробнее о событии

Казахстан обвинил РФ в квотировании угля для Украины – «Ъ»

REGNUMвчера в 00:48

Россия и Казахстан поспорили из-за Украины

Lenta.ru14 октября в 02:27

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Газета.Ru14 октября в 05:52

Казахстан обвинил Россию в препятствии транзиту угля на Украину

Взгляд.ру14 октября в 04:05

ЕЭК признала, что РФ препятствует поставкам казахского угля на Украину

News.ru14 октября в 03:53

Казахстан и Россия поспорили из-за угля

Росбалт14 октября в 06:08

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Коммерсантъ13 октября в 18:59
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Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Общество

Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»

Российская газета 00:10
Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Общество

Россиянам пообещали теплый ноябрь

В ноябре в России ожидается температура выше нормы.
Lenta.ru 01:05
Авто

На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104

Во Владивостоке выставили на продажу редчайший универсал ВАЗ-2104 с дизельным двигателем.
Автоновости дня 14 октября в 23:20
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика

Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

РИА Новости вчера в 12:46
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Футбол

Сборная Швейцарии обыграла Ирландию в отборе Евро-2020

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.
REGNUM 01:35
Транспорт

«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК вчера в 20:45
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Политика

В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Известия вчера в 21:41
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Гаджеты

В декабре на конференции IEDM 2019 компания TSMC подробно расскажет о 5-нм техпроцессе

Наличие опытных чипов позволяет TSMC оценить возможности будущих полупроводников, выпущенных на базе нового техпроцесса, о чём компания подробно расскажет в декабре.
3DNews 02:01
Шоу-бизнес

Волочкова назвала омерзительным спектакль Серебренникова с обнаженкой

Постановку балерина посмотрела в «Гоголь-центре». Волочкова назвала увиденное омерзительным эпатажем, а не искусством.
Культуромания вчера в 14:52
Политика

Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Хоккей

Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»

Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.
RT на русском 01:51
Кино

Сегодня фильм «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски «Матрица» с сегодняшнего дня выходит в повторный прокат.
Югополис 14 октября в 03:15
Космос

Термоядерный взрыв в центре Галактики снял российский телескоп

LentaChel.ru вчера в 23:32
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 14 октября в 06:54
Авто

Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
32CARS.ru 14 октября в 02:07
Авто

Lada Largus получил двойной багажник

Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Актуальные Новости 14 октября в 05:01
Наука

Названы неожиданные последствия глобального потепления

Специалисты СФУ в последствии внесли некоторые изменения в нее.
iReactor вчера в 23:21
Кино

«Джокер» снова возглавил российский прокат

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 14 октября в 04:23
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России

Газета DAILY 14 октября в 14:14
Культура

Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».
Фонтанка.Ру вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске

По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
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