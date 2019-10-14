Экономика
МонаВистаМежду Россией и Казахстаном возник спор из-за поставок угля на Украину
Из-за поставок угля из Казахстана на Украину возник торговый спор: Россия не пропустила казахские составы. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) признала отказ пропускать казахский уголь на Украину созданием барьеров на рынке.
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с чего всё началось
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.Коммерсантъ13 октября в 18:59
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Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Общество
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
Общество
Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В ноябре в России ожидается температура выше нормы.
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
Во Владивостоке выставили на продажу редчайший универсал ВАЗ-2104 с дизельным двигателем.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Политика
Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Футбол
Сборная Швейцарии обыграла Ирландию в отборе Евро-2020
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Политика
В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию
Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Гаджеты
В декабре на конференции IEDM 2019 компания TSMC подробно расскажет о 5-нм техпроцессе
Наличие опытных чипов позволяет TSMC оценить возможности будущих полупроводников, выпущенных на базе нового техпроцесса, о чём компания подробно расскажет в декабре.
Шоу-бизнес
Волочкова назвала омерзительным спектакль Серебренникова с обнаженкой
Постановку балерина посмотрела в «Гоголь-центре». Волочкова назвала увиденное омерзительным эпатажем, а не искусством.
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
Хоккей
Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»
Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.
Кино
Сегодня фильм «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски «Матрица» с сегодняшнего дня выходит в повторный прокат.
Космос
Термоядерный взрыв в центре Галактики снял российский телескоп
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Авто
Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
Концепт-кар Geely Icon, представленный в прошлом году, превратился в серийную автомашину с минимальным отходом от стиля шоу-кара.
Авто
Lada Largus получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Наука
Названы неожиданные последствия глобального потепления
Специалисты СФУ в последствии внесли некоторые изменения в нее.
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске
По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.