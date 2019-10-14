Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.
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с чего всё началось
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.Коммерсантъвчера в 18:59
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В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
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Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
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Фигуристка призвала писать гневные комментарии под фото с Туктамышевой
Российская фигуристка Бетина Попова и иронией подошла к снимку, где запечатлена она и ее партнер по парным выступлениям Сергей Мозгов, держащий на руках известную одиночницу Елизавету Туктамышеву, передает "Чемпионат".
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Исследователи из Великобритании сообщили, что дефицит в организме витамине В12 можно определить по коже лица.
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Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».
Футбол
Неймар пропустит четыре недели из-за травмы
Как сообщает официальный сайт парижского клуба, восстановление бразильского нападающего займет не менее четырех недель.
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Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
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Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Экономика
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У ряда российских инвесторов есть интерес к IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.