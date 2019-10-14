Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.

с чего всё началось

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

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