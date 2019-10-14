Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.
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с чего всё началось

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъвчера в 18:59

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Казахстан и Россия поспорили из-за угля

Росбалт06:08

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Газета.Ru05:52

Россия и Казахстан поспорили из-за Украины

Lenta.ru02:27

ЕЭК признала, что РФ препятствует поставкам казахского угля на Украину

News.ru03:53

Россия не пускает казахский уголь на Украину

Евразия Daily02:32

Казахстан обвинил Россию в препятствии транзиту угля на Украину

Взгляд.ру04:05

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Коммерсантъвчера в 18:59
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Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

Neva.Today 11 октября в 16:20
Политика

В Киеве стартовал марш украинских националистов

В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
РИА Новости 08:22
Политика

Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»

В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Газета.Ru 10:36
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Происшествия

Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Политика

Медведев потребовал отчеты губернаторов о задержках с соцобъектами

Главы российских регионов, где наблюдается несвоевременный ввод в строй социальных объектов, должны представить премьер-министру Дмитрию Медведеву письменный отчет о причинах задержек.
REGNUM 08:48
Футбол

Газон на «Казань Арене» планируют восстановить к концу года

Газон на «Казань Арене» сняли из-за проведения там церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
БИЗНЕС Online 06:17
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Политика

Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета

Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33

Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo.
РБК вчера в 10:34
Армия и оружие

Турецкий источник обвинил курдов в освобождении боевиков ИГ из тюрьмы

Взгляд.ру 10:33
Общество

Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты

Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Политика

Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 20:22
Политика

Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт неофашистской группы «Сокира Перуна», сообщает 13 октября украинский портал «Страна.UA» со ссылкой на обнародованную лидером ультра-правой организации Евгением Карасем фотографию премьера на концерте.
REGNUM вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Авто

Lada Largus получил двойной багажник

Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Актуальные Новости 05:01
Общество

Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

Переход на "цифру" Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне.
РИА Новости 04:55
Космос

Жуткий сценарий конца света раскрыли ученые

Исследователи раскрыли невероятный сценарий конца света, сообщает информационно-аналитическое издание terrnews.com.
Evo-rus.com 07:28
Культура

Борис Моисеев вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей

Телепрограмма 02:00
Происшествия

В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках

РИА Новости 08:37
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Известия вчера в 20:53
Армия и оружие

Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж

Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.
News.ru 10:34
Политика

Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II

Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов, исполняющий одну из главных ролей в "Сватах", прокомментировал уход Николая Добрынина из сериала.
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Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество

Известный блогер назвал худший город России

Видеоролик, в котором блогер рассказывает о позициях городов в списке, опубликован на его канале в YouTube.
Lenta.ru 10:20
Происшествия

В Обнинске нелегал из США напал на полицейского

В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
Российская газета 09:15
Музыка

Шнуров уточнил, почему Шевчук и Макаревич увлеклись политикой

В апреле 2017 года Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта "Миротворец" как "враг Украины" после того, как годом ранее группа "Ленинград" выступила с концертом в Крыму.
Вести.Ru вчера в 15:15
Экономика

В Петербурге задумали ввести торговый сбор

Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.
REGNUM 10:45
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