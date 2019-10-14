Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.
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с чего всё началось

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ13 октября в 18:59

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Казахстан обвинил РФ в квотировании угля для Украины – «Ъ»

REGNUM00:48

Казахстан и Россия поспорили из-за угля

Росбалтвчера в 06:08

Между Россией и Казахстаном обострился уголь

Коммерсантъ13 октября в 18:59

Казахстан обвинил Россию в препятствии транзиту угля на Украину

Взгляд.рувчера в 04:05

ЕЭК признала, что РФ препятствует поставкам казахского угля на Украину

News.ruвчера в 03:53

Россия и Казахстан поспорили из-за Украины

Lenta.ruвчера в 02:27

«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину

Газета.Ruвчера в 05:52
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Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

РИА Новости 12 октября в 08:06
Происшествия

В Екатеринбурге названы подозреваемые в пропаже молодой матери

REGNUM вчера в 23:12
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении в Красноярске

RT на русском 03:34
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Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Общество

Президентские гранты получат 13 пензенских НКО

Стоит отметить, по итогам первого конкурса в текущем году 13 пензенских некоммерческих организаций получили в общей сложности порядка 40,5 млн рублей.
Пенза-Обзор вчера в 12:46
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

РИА Новости 02:03
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru вчера в 05:26
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
Политика

Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований

Ранее стало известно, что в украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули политикам в Киеве ряд требований, среди которых «окончание любых разговоров» о разведении войск и снятии блокады Донбасса.
Lenta.ru 02:30
Происшествия

СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах

Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 03:19
Футбол

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Общество

Роскачество провело испытания микроволновок

Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
РИА Новости 01:16
Происшествия

Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье

Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
Политика

Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

"Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу [Петра] Порошенко, который рассматривался строго негативно", — пояснила Пипия.
РБК 00:00
Футбол

Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 02:55
Наука

Медленную ходьбу связали с ранним старением мозга

iReactor 11 октября в 21:59
Происшествия

Следователи научились устанавливать личности людей в масках

Следственный комитет России начал применять технологии, позволяющие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и объемной одеждой, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:22
Общество

«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами

Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров.
Югополис 03:03
Происшествия

На Скандинавском шоссе перевернулся микроавтобус с пассажирами

Во вторник, 15 октября, в десятом часу утра на Скандинавском шоссе в пяти километрах от ЗСД перевернулся микроавтобус Peugeot, двигавшийся в сторону Выборга.
Форпост Северо-Запад 03:47
Космос

США не исключают отправку астронавтов на МКС «Союзами»

Напомним, с мая 2020 года США планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Новые Известия вчера в 01:02
Политика

США не выдали визы 18 российским дипломатам

США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН.
Известия вчера в 18:27
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

RuNews24.ru 13 октября в 15:35
Гаджеты

Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro

Актуальные Новости вчера в 03:45
Авто

BMW опубликовала тизер 2-Series Gran Coupe

BMW представила тизер нового 4-дверного купе 2-Series Gran Coupe, дебют которого намечен на 2019 год.
Тарантас Ньюс вчера в 15:40
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Наука

Ученые стали ближе к разгадке тайны извержения вулканов

РИА Новости 02:00
Авто

В Китае запатентована копия Toyota Land Cruiser 200

Новый внедорожник Hengtian L4600, недавно признанный китайской копией Toyota Land Cruiser 200, сертифицировали на родине.
Автоновости дня вчера в 05:25
Армия и оружие

Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту

Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
Infox.ru вчера в 17:18
Как работают Яндекс.Новости?
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