Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.
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с чего всё началось
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.Коммерсантъ13 октября в 18:59
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Политика
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В понедельник 14 октября агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль города Табка (провинция Ракка) возле Евфратской ГЭС и расположенного там военного аэродрома, а также населенного пункта Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.
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Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он выступает в пользу того, чтобы сирийский лидер Башар Асад защищал курдов в Сирии.
RT на русском вчера в 15:41
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
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53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.
Телепрограмма 03:52
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
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Создатели The Outer Worlds показали первые 20 минут игры
До релиза The Outer Worlds осталось всего 10 дней, но Obsidian Entertnainment вместе с IGN решили порадовать самых нетерпеливых фанатов и уже выложили в сеть запись первых 20 минут игры, позволяющую оценить завязку «Fallout: New Vegas в космосе».
Gmbox.ru 04:40
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Армия и оружие
В США назвали ключевую цель России в Европе в случае глобальной войны
В США определили ключевую цель России на территории Европы в случае начала глобальной войны.
Актуальные Новости 13 октября в 01:56
Экономика
В России начали проект по «цифровизации зерна»
В России готовится проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 11:01
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
Гособвинитель просит отменить приговор Захарченко
Прошу приговор в части оправдания по преступлению, предусмотренному ч. 6 статьи 290 УК, отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе судей, — сказала прокурор Дигаева.
News.ru 10:13
Общество
В центре Москвы нашли замощенную могильными плитами улицу
В ходе благоустройства территории у московского Театра эстрады были обнаружены старинные могильные плиты.
Lenta.ru 06:51
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CyberSport.ru 11:03
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Гаджеты
Операционная система Huawei может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину
Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
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Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами
За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
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Экс-майора Дымовского из Новороссийска задержали со взрывчаткой
В Новороссийске бывшего майора полиции Алексея Дымовского задержали по подозрению в хранении нескольких килограммов тротила.
Деловая газета. Юг 02:53
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В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Общество
За 32 секунды вор украл картину Сальвадора Дали
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