Политика
ДождьРоссия и Казахстан утвердили государственную границу между странами
Россия и Казахстан утвердили границу между странами, процедура демаркации продолжается, сообщило «РИА Новости». Протяженность российско-казахстанской границы составила 7,5 тысяч километров, установка пограничных знаков выполнена на 75%.
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с чего всё началось
Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.РИА Новости02:29
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Политика
Бортников заявил об активных попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ
Директор ФСБ России Александр Бортников назвал деятельность западных НКО актуальной угрозой для стран СНГ наряду с терроризмом.
Российская газета 04:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Политика
Кличко стал фигурантом дела о госизмене и хищении
Мэром Киева Виталием Кличко заинтересовались в НАБУ. Его подозревают в возможной государственной измене и хищении государственных средств.
Новостной фронт вчера в 05:22
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
ВСУ разместили технику у жилых домов в Золотом
«Вечером 2 ноября наблюдателями миссии (ОБСЕ) зафиксирован обстрел территории Луганской Народной Республики с позиций 72-й бригады ВСУ, расположенных в районе Золотого, что в очередной раз подтверждает нежелание украинских силовиков соблюдать договоренности о всеобъемлющем прекращении огня», — добавил Филипоненко.
Новостной фронт 05 ноября в 06:12
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании в Сирии жены главы ИГИЛ аль-Багдади
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция поймала жену террориста и лидера ИГИЛ1 (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Народные новости вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах
Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».
Вести Подмосковья 02:15
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Наука
В Чепелёвском ДК «Заря» детям рассказали о вреде курения
Мероприятие посвятили пропаганде здорового образа жизни. Ребятам рассказали о том, какой вред их здоровью может нанести курение.
Чехов сегодня вчера в 09:59
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва вчера в 23:42
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Происшествия
В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе
7 ноября в 09:04 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы в пригороде города-героя.
КП - Кубань 02:08
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Lenta.ru вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон
Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.
ТВ Центр вчера в 01:41
Технологии
Составлен рейтинг востребованных профессий в будущем
Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
Известия Мордовии вчера в 18:27
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33