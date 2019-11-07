Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск. Как отмечается, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по ее демаркации (установка пограничных знаков) выполнены на 86,7 процента.

с чего всё началось

Россия и Казахстан утвердили границу между странами, процедура демаркации продолжается, сообщило «РИА Новости». Протяженность российско-казахстанской границы составила 7,5 тысяч километров, установка пограничных знаков выполнена на 75%.

Россия и Казахстан утвердили государственную границу между странами

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