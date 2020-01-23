Политика

РБКРБКРоссия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия оказалась на 137-м месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Набрав, как и в прошлом году, 28 баллов из 100, страна поднялась на одну строчку в рейтинге.
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Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

РБК00:01

Между Ливаном и Папуа—Новой Гвинеей

Коммерсантъ00:00

Россия заняла 137-е место из 180 в рейтинге стран по уровню коррупции

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Россия обогнала Украину по уровню коррупции

Lenta.ru02:29

Россия и Кения поделили 137 место в индексе восприятия коррупции

Эхо Москвы02:34

Сомали признали самой коррумпированной страной. Россия заняла 137-е место в рейтинге

Телеканал 360°02:44
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
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Политика

В Пермском крае назначена и.о. главы правительства

В Пермском крае обязанности председателя регионального правительства возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Нет клинических и лабораторных признаков, которые позволили бы подозревать коронавирус.
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В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
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Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
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"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
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В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
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Гончарук заявил, что правительство Украины не будет уходить в отставку

Гончарук подчеркнул, что кабмин будет работать с действующим президентом и Верховной радой и что в президентской команде "все прекрасно", внутри нее "беспрецедентная координация".
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В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

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В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

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Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области

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Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе

Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
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Мировой рекорд установили фигуристы Бойкова и Козловский на ЧЕ в Граце

С мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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В центре Сиэтла произошла стрельба

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Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
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Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом

Сергей Минко, гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии", считает, что в России "коллекторы" – это очень негативный термин, и не хотел бы его возвращения в сферу ЖКХ.
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Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
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