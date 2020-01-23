Политика
РБКРоссия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Россия оказалась на 137-м месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Набрав, как и в прошлом году, 28 баллов из 100, страна поднялась на одну строчку в рейтинге.
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Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Экономика
Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco
Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
Игры
Создатели Hellblade анонсировали игру Project: Mara
Студия Ninja Theory анонсировала Project: Mara, «экспериментальную игру и демонстрацию того, что может стать новым средством повествования», которое будет «реальным и обоснованным представлением ментального ужаса».
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без охраны в Канаде
Инсайдер рассказал Daily Mail, что Меган Маркл в Канаде круглосуточно охраняют три британских телохранителя-полицейских и три канадских.
Политика
Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
Политика
В Пермском крае назначена и.о. главы правительства
В Пермском крае обязанности председателя регионального правительства возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
У госпитализированных в Петербурге не нашли признаков коронавируса
Нет клинических и лабораторных признаков, которые позволили бы подозревать коронавирус.
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Общество
Министр культуры Любимова удалила или скрыла свои записи в ЖЖ
Министр культуры Ольга Любимова удалила или скрыла свои записи от пользователей в своем блоге в LiveJournal.
Политика
Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы
Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Общество
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
Происшествия
В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей
По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
Политика
Гончарук заявил, что правительство Украины не будет уходить в отставку
Гончарук подчеркнул, что кабмин будет работать с действующим президентом и Верховной радой и что в президентской команде "все прекрасно", внутри нее "беспрецедентная координация".
Политика
Владимир Путин прибыл в Израиль
Происшествия
В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Происшествия
Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Авто
Mitsubishi в России оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в декабре 2020 года, сохранит дизельный двигатель.
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали правительственные войска в Идлибе
Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты.
Фигурное катание
Мировой рекорд установили фигуристы Бойкова и Козловский на ЧЕ в Граце
С мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
Здоровье
Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Общество
Коллекторы готовятся получать должников по ЖКХ оптом
Сергей Минко, гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии", считает, что в России "коллекторы" – это очень негативный термин, и не хотел бы его возвращения в сферу ЖКХ.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.