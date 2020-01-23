Россия оказалась на 137-м месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Набрав, как и в прошлом году, 28 баллов из 100, страна поднялась на одну строчку в рейтинге.

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Общество Александр Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.

Игры Создатели Hellblade анонсировали игру Project: Mara Студия Ninja Theory анонсировала Project: Mara, «экспериментальную игру и демонстрацию того, что может стать новым средством повествования», которое будет «реальным и обоснованным представлением ментального ужаса».

Политика Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Политика Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.

Общество ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании "С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.

Происшествия В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.

Политика Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.

Происшествия В центре Сиэтла произошла стрельба В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.