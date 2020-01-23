Политика
РБКРоссия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Россия оказалась на 137-м месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Набрав, как и в прошлом году, 28 баллов из 100, страна поднялась на одну строчку в рейтинге.
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Россия на одну позицию улучшила положение в Индексе восприятия коррупции
Первое антикоррупционное СМИ01:13
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Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал договорным бой Макгрегора с Серроне
Политика
Скворцова утверждена на должность главы ФМБА
Общество
В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Авто
Названа дата выхода серийной цифровой приборки для Lada Vesta
В настоящее время у покупателей Lada Vesta нет альтернативы в выборе панели приборов — все автомобили оснащены аналоговой приборной панелью, в то время когда большинство иномарок уже используют цифровые экраны.
Общество
Школы и детсады Екатеринбурга проверяют после сообщения о минировании
Как сообщалось, школы и детсады Екатеринбурга проверялись из-за поступившего сообщения о минировании на прошлой неделе, тревога оказалась ложной.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Финансы
Сегодня снижение «голубых фишек» на рынке может составить 1,5-2,5%
Лидерами роста стали акции АФК Системы (+5,14%). Лидерами снижения стали бумаги RusAl (-6,12%).
Общество
В Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса
Власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (центр провинции Хубэй) выезжать из города из-за вспышки нового типа коронавируса.
Политика
Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку
По информации РБК, после официального назначения Игоря Краснова на должность генпрокурора в отставку подали три руководителя главков ведомства: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»
Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
Экономика
Минфин не планирует менять бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Теннис
Медведев вышел в третий круг Australian Open
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 23 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гаджеты
Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta
Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
Общество
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове
Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
Политика
Обнародован состав нового правительства
Вице-премьеры: Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства) Виктория Абрамченко Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО) Юрий Борисов Татьяна Голикова Алексей Оверчук Марат Хуснуллин Дмитрий Чернышенко Интересно, что 2 бывших заместителей Мишустина в ФНС стали вице-премьером и главой аппарата правительства.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы
Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.