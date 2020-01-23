Политика

РБКРБКРоссия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия оказалась на 137-м месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Набрав, как и в прошлом году, 28 баллов из 100, страна поднялась на одну строчку в рейтинге.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

РБК00:01

Между Ливаном и Папуа—Новой Гвинеей

Коммерсантъ00:00

Россия заняла 137-е место из 180 в рейтинге стран по уровню коррупции

Дождь01:01

Transparency International: Россия заняла 137 место в Индексе восприятия коррупции

Новая газета00:01

Россия поднялась на одну позицию в рейтинге восприятия коррупции

Rambler News Service00:47

Россия заняла 137 место в индексе восприятия коррупции. Всего в списке — 180 стран

Snob.ru01:03

Россия на одну позицию улучшила положение в Индексе восприятия коррупции

Первое антикоррупционное СМИ01:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал договорным бой Макгрегора с Серроне

ProstoProSport 00:02
Политика

Скворцова утверждена на должность главы ФМБА

NewInform вчера в 17:29
Общество

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Известия вчера в 14:01
Авто

Названа дата выхода серийной цифровой приборки для Lada Vesta

В настоящее время у покупателей Lada Vesta нет альтернативы в выборе панели приборов — все автомобили оснащены аналоговой приборной панелью, в то время когда большинство иномарок уже используют цифровые экраны.
SpeedMe вчера в 04:46
Общество

Школы и детсады Екатеринбурга проверяют после сообщения о минировании

Как сообщалось, школы и детсады Екатеринбурга проверялись из-за поступившего сообщения о минировании на прошлой неделе, тревога оказалась ложной.
Интерфакс - Россия 01:42
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Финансы

Сегодня снижение «голубых фишек» на рынке может составить 1,5-2,5%

Лидерами роста стали акции АФК Системы (+5,14%). Лидерами снижения стали бумаги RusAl (-6,12%).
ПРАЙМ 01:02
Общество

В Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса

Власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (центр провинции Хубэй) выезжать из города из-за вспышки нового типа коронавируса.
Росбалт вчера в 13:59
Политика

Первый заместитель генпрокурора России подал в отставку

По информации РБК, после официального назначения Игоря Краснова на должность генпрокурора в отставку подали три руководителя главков ведомства: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.
Говорит Москва вчера в 11:23
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
РИА Новости 01:01
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
Коммерсантъ 01:29
Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Lenta.ru 01:53
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Теннис

Медведев вышел в третий круг Australian Open

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над испанцем Педро Мартинесом-Портеро в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open.
RT на русском 01:15
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
РИА Новости 01:15
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Пятый канал 20 января в 06:41
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 23 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:20
Гаджеты

Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta

Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
Игромания.ру вчера в 14:46
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости вчера в 07:49
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове

Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
Известия 01:46
Политика

Обнародован состав нового правительства

Вице-премьеры: Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства) Виктория Абрамченко Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО) Юрий Борисов Татьяна Голикова Алексей Оверчук Марат Хуснуллин Дмитрий Чернышенко Интересно, что 2 бывших заместителей Мишустина в ФНС стали вице-премьером и главой аппарата правительства.
ToDay News Ufa 21 января в 21:45
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета 21 января в 18:10
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Газета.Ru 01:34
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Transparency International
Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Международное движение Transparency International было основано в 1993 году бывшим директором по восточной Африке Всемирного банка Петером Айгеном в Берлине. На настоящий момент у организации существуют отделения более чем в 100 странах мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уганда
Государство
Государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. Граничит на севере с Южным Суданом, на западе - с Демократической Республикой Конго, на юге - с Руандой и Танзанией, на востоке - с Кенией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное