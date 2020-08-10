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Ведомости
Ведомости

Россия и Кипр договорились изменить налоговое соглашение

Ранее Россия начала процедуру расторжения Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром в связи с тем, что переговоры об изменении договоренностей не дали результатов, сообщал Минфин.В источнике
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Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвывчера в 11:27
Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъвчера в 15:54
BFM.ru

Кипр согласился на условия России и увеличил налог на дивиденды и проценты до 15%

BFM.ruвчера в 10:17
Секрет фирмы

Кипр согласился поднять налог на капитал из России. Это даст бюджету до 150 млрд рублей в год

Секрет фирмывчера в 09:47
Компания

Кипр согласился повысить налоги на капитал из России

Компаниявчера в 09:33
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАССвчера в 08:58
Внешнеэкономические связи

Кипр принял предложение Москвы повысить до 15% налог на капитал из России

Внешнеэкономические связи06:21

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБК08:01
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАСС07:03

Офисный рынок Петербурга побил исторический антирекорд

Во втором квартале 2020 года впервые в истории офисного рынка Петербурга объем чистого поглощения опустился ниже нуля одновременно и в бизнес-центрах класса А и класса В, и достиг рекордной отметки 48 тыс. кв. м. Ранее отрицательное чистое поглощение наблюдалось в кризисные 2009 и 2015 годы, подсчитали в JLL.
РБК Санкт-Петербург08:30

Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.
Российская газетавчера в 13:11
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