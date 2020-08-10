Россия и Кипр договорились изменить налоговое соглашение

Ранее Россия начала процедуру расторжения Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром в связи с тем, что переговоры об изменении договоренностей не дали результатов, сообщал Минфин.